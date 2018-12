Opodatkowanie ryczałtem najmu prywatnego – zmiany od 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w tym zakresie wprowadza ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym, opublikowana w Dzienniku Ustaw z 30 listopada 2018 r. (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2252), która wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r.

Zmiany w prawie podatkowym od 2019 r.

Nowela przewiduje szereg nowych regulacji w dwóch obszarach, tj. prawie podatkowym i prawie gospodarczym. Jeżeli chodzi o zmiany w prawie podatkowym (podatkach dochodowych), to wprowadza się m.in.:

a) likwidację obowiązków, które bezpośrednio nie wpływają na rozliczenia podatkowe i dotyczą okoliczności, których ustalenie możliwe jest w oparciu o inne dokumenty posiadane przez podatnika, w tym obowiązków:

- informacyjnych m.in. o okresie zawieszenia wykonywania działalności, o prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów,

- odrębnego powiadomienia m.in. o wyborze sposobu ustalania daty powstania przychodu w przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, o wyborze przez podatnika rozliczania różnic kursowych ustalanych w oparciu o przepisy o rachunkowości, złożeniu zawiadomienia o zamiarze prowadzenia ksiąg rachunkowych w roku następnym, o wyborze sposobu wpłacania zaliczek,

- dokumentacyjnych m.in. prowadzenia indywidualnych (imiennych) kart przychodów pracowników, ewidencji wyposażenia, ewidencji zatrudnienia,

b) wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł

c) podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,

d) wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą;

e) wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku;

f) zwolnienie od podatku dochodowego alternatywnych spółek inwestycyjnych (ASI) od zbycia udziałów lub akcji spółek, o ile ASI przez co najmniej 2 lata posiadała nie mniej niż 10% udziałów lub akcji w kapitale spółki.

Nowela zakłada również zmiany w zakresie terminów na dokonanie wyboru opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych najmu prywatnego. Konkretnie chodzi o nowe regulacje obejmujące art. 9 ust. 1i ust. 4 i art. 12 ust. 6, 7 i 8c ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, w brzmieniu nadanym ustawą zmieniającą.

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem - stan obecny

Wyjaśnijmy, że obecnie podatnik, który w danym roku podatkowym zamierza opodatkować przychody z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych – musi zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tego sposobu opodatkowania do 20 stycznia.

Natomiast gdy rozpoczyna świadczenie usług najmu prywatnego w trakcie roku podatkowego i chce uzyskiwane z tego tytułu przychody opodatkowywać ryczałtem – składa zawiadomienie w tej sprawie nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu.

Zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem - po zmianach

W efekcie wejścia w życie nowych regulacji, począwszy od 1 stycznia 2019 r., powyższe zasady zostaną zmienione, tj. ulegnie zmianie termin informowania naczelnika urzędu skarbowego o wyborze opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu prywatnego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Podatnik, który będzie chciał skorzystać z opodatkowania w tej formie, będzie zobowiązany zawiadomić o tym naczelnika urzędu skarbowego do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy przychód.

W praktyce oznacza to, że w 2019 r. podatnik nie musi składać zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem na dotychczasowych zasadach, czyli do 21 stycznia 2019 r. (termin ulega przesunięciu, ponieważ w 2019 r. 20 stycznia wypada w niedzielę), jeżeli z tego tytułu nie osiągnie żadnego przychodu w styczniu 2019 r. Będzie natomiast musiał złożyć zawiadomienie w tej sprawie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnie pierwszy w 2019 r. przychód.

Warto też mieć na uwadze, że zgodnie z przepisami przejściowymi zawartymi w nowelizacji, nowe zasady składania zawiadomień o wyborze opodatkowania przychodów z prywatnego najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych po raz pierwszy zastosują podatnicy, którzy zdecydują się na tę formę opodatkowania po 1 stycznia 2019 r. W przypadku natomiast podatników, którzy złożyli zawiadomienia w tej sprawie przed 1 stycznia 2019 r. i nadal chcą korzystać z tej formy opodatkowania, nie trzeba składać zawiadomienia ponownie. Zawiadomienia o wyborze opodatkowania ryczałtem złożone przed 1 stycznia 2019 r. zachowuje bowiem swoją ważność także w kolejnych latach podatkowych.

Nowe zasady podpisywania oświadczeń przez małżonków

Kolejna zmiana w tym zakresie dotyczy zasad składania oświadczenia przez małżonków między którymi istnieje wspólność majątkowa o opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych całości dochodu osiągniętego z najmu prywatnego tylko przez jednego z nich.

Obecnie takie oświadczenie musi być podpisane przez oboje małżonków. Natomiast od 1 stycznia 2019 r., wyniku zmian wprowadzonych przez ustawodawcę, wystarczające będzie podpisanie takiego oświadczenia tylko przez jednego z małżonków.

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dziennik Ustaw rok 2018 poz. 2252).