Świadczenia dla uczestników programów rabatowych - rozliczenie PIT

Tak wynika z wyroku WSA w Warszawie z 29 sierpnia 2018 r., III SA/Wa 3493/17.

Sprawa dotyczyła spółki będącej dystrybutorem luksusowych produktów oferowanych w ramach grupy. Sprzedaż odbywa się głównie za pośrednictwem przedstawicieli. Spółka wprowadza zachęty sprzedażowe dla swoich klientów. Są to na ogół programy rabatowo-lojalnościowe. Udział w obecnie obowiązującym programie jest nieodpłatny i dobrowolny dla uczestników. Uczestnikami mogą być wyłącznie konsumenci. Zgodnie z regulaminem programu, dla uczestników programu oferowane są dwa rodzaje korzyści:

reklama reklama

Polecamy: 11 kluczowych zmian 2019 – PODATKI I KADRY

Polecamy: Jak przygotować się do zmian 2019. Podatki, rachunkowość, prawo pracy i ZUS

- możliwość nabywania przez uczestnika towarów spółki z ustalonymi rabatami, czyli po cenie klubowej. Cena klubowa to cena obniżona o rabat kwotowy (rabat klubowy), określona indywidualnie dla każdego produktu i zamieszczona w ofercie spółki. Cena klubowa przyznaje rabaty maksymalnie do 20% ceny regularnej (zwykłej) oraz odpowiednio do 30% ceny zwykłej w przypadku kosmetyków. Dokonanie zakupu w cenie klubowej nie wymaga od uczestnika programu spełnienia żadnych dodatkowych warunków.

- uczestnik ma możliwość uzyskania tzw. premii w postaci świadczenia pieniężnego wyrażonego w złotych polskich. Premia jest przyznawana i wypłacana przez spółkę uczestnikowi z tytułu tzw. polecenia uczestnictwa w programie spółki. Wysokość premii dla uczestnika „zachęcającego” kalkulowana jest jako pewien procent ceny pierwszego zakupu dokonanego przez nowego, „zachęconego” uczestnika klubu.

Spółka planuje w najbliższej przyszłości wprowadzić jednak zmiany do regulaminu. Będą one polegać na tym, że do klubu będą mogły przystąpić także osoby będące członkami rodzin pracowników i przedstawicieli spółki. Po zmianie regulaminu do programu nie będą mogli należeć jedynie pracownicy i przedstawiciele spółki.

Na tym tle spółka zapytała organ podatkowy:

Czy wartość otrzymanych premii pieniężnych za „polecenie” uczestnictwa w jednym z programów rabatowych spółki będzie stanowić przychód podatkowy dla uczestnika programu, a w związku z tym, czy spółka będzie zobowiązana do sporządzenia informacji o przychodach z innych źródeł (PIT-8C) i przekazania jej podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu?

Czy dokonywanie wielokrotnych „poleceń” uczestnictwa w programach rabatowych spółki przez uczestników klubu, w sytuacji gdy zostanie rozszerzona możliwość zachęcania nowych uczestników do dwóch programów rabatowych, może zostać uznane za świadczenie usług przez uczestników na rzecz spółki, a wypłacane premie uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście, wobec czego spółka byłaby zobowiązana jako płatnik do pobierania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wypłacanych uczestnikowi premii?

Prezentując własne stanowisko spółka wskazała, że na spółce będzie spoczywał obowiązek sporządzenia i przekazania imiennej informacji PIT-8C uczestnikom, którzy otrzymali premie pieniężne oraz właściwym dla tych uczestników urzędom skarbowym. Uczestnicy będą zaś zobowiązani do rozliczenia przychodów z premii pieniężnych w swoich rocznych zeznaniach podatkowych. Ponadto, w sytuacji gdy zostanie rozszerzona możliwość zachęcania nowych uczestników do dwóch programów rabatowych, nie może to zostać uznane za świadczenie usług przez uczestników na rzecz spółki, w szczególności na podstawie umowy zlecenia. A zatem, wypłacane uczestnikom premie pieniężne nie mogą zostać uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

Organ uznał to stanowisko za nieprawidłowe. W jego ocenie, nagrody przyznawane w ramach programów rabatowych uczestnikom będącym klientami spółki (osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej) za skuteczne polecenie oferty spółki stanowią nagrody związane ze sprzedażą premiową, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy o PIT. Zatem, skuteczne polecenie oferty spółki nie stanowi świadczenia usług, a w konsekwencji otrzymane nagrody nie mogą zostać uznane za przychody z działalności wykonywanej osobiście.

WSA w Warszawie również nie podzielił stanowiska spółki. W uzasadnieniu podkreślił, że skoro spółka nie zastrzegła, że chodzi jej o uzyskanie odpowiedzi dotyczącej premii wypłacanych dla uczestników programów rabatowych, niebędących klientami spółki, to organ podatkowy słusznie przyjął, że sprawa dotyczy premii wypłacanych uczestnikom programu, którzy są klientami spółki. W takiej sytuacji słusznie organ podatkowy przyjął, że mamy do czynienia ze sprzedażą premiową.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl