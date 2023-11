Usługi testowania oprogramowania - jaka stawka ryczałtu?

Testerzy oprogramowania, podobnie jak inni przedsiębiorcy, mogą wybierać między kilkoma formami opodatkowania. Jedną z nich jest zryczałtowany podatek dochodowy, który może być atrakcyjny ze względu na swoją prostotę i przewidywalność. Na co tester oprogramowania powinien zwrócić uwagę wybierając stawkę opodatkowania?

Zryczałtowany podatek dochodowy to forma opodatkowania, która pozwala na uiszczenie podatku w stałej stawce od przychodów, bez rozliczania kosztów uzyskania przychodu. W Polsce, zgodnie z obowiązującymi przepisami, testerzy oprogramowania mogą skorzystać z tej formy opodatkowania, jeśli spełniają określone warunki. Stawki podatkowe są różne i zależą od rodzaju wykonywanych usług oraz od klasyfikacji działalności.

Kiedy tester oprogramowania może wybrać ryczałt?

Tester oprogramowania może zdecydować się na zryczałtowany podatek dochodowy, jeśli jego roczne przychody nie przekraczają określonego limitu. Ponadto, musi on prowadzić działalność gospodarczą sklasyfikowaną w odpowiedniej grupie PKD, która uprawnia do skorzystania z tej formy opodatkowania. Ważne jest, aby przed dokonaniem wyboru, dokładnie przeanalizować, czy dana działalność kwalifikuje się do zastosowania stawki zryczałtowanej.

Decydując się na zryczałtowany podatek dochodowy, tester oprogramowania powinien rozważyć zarówno zalety, jak i wady tej formy opodatkowania. Do zalet zalicza się przede wszystkim prostotę i przewidywalność obciążeń podatkowych, co może ułatwić planowanie finansowe. Wadami mogą być natomiast niemożność odliczania kosztów oraz konieczność dokładnego śledzenia limitu przychodów, aby nie przekroczyć progu uprawniającego do korzystania z tej formy opodatkowania.

Jak wybrać odpowiednią stawkę zryczałtowanego podatku dochodowego?

Stawki zryczałtowanego podatku dochodowego są zróżnicowane i zależą od rodzaju świadczonych usług. W przypadku testerów oprogramowania, którzy zajmują się na przykład tworzeniem testów i scenariuszy testowych, stawka może być inna niż dla tych, którzy wykonują testy wydajnościowe lub bezpieczeństwa. Warto zaznaczyć, że interpretacje podatkowe, mogą dostarczyć cennych wskazówek dotyczących właściwej klasyfikacji usług i związanych z nimi stawek podatkowych.

Możliwość opłacania oraz wysokość stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością zależy od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU). Przy czym klasyfikacji tej do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik.

PKWiU „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”

Grupowanie PKWiU 62.02 obejmuje „Usługi związane z doradztwem w zakresie informatyki”. W ramach tego grupowania mieści się PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”. Grupowanie to obejmuje usługi pomocy technicznej mające na celu rozwiązanie problemów klienta w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego, takie jak:

udzielanie pomocy klientowi w uruchamianiu i usuwaniu usterek w oprogramowaniu,

usługi zastępowania nowszą wersją oprogramowania,

udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek sprzętu komputerowego, włączając testowanie podstawowego oprogramowania oraz naprawę sprzętu informatycznego,

udzielanie pomocy technicznej w przenoszeniu systemu komputerowego klienta na nowe miejsce,

udzielanie pomocy klientowi w użytkowaniu i usuwaniu usterek dla kombinacji sprzęt komputerowy i oprogramowanie,

udzielanie pomocy technicznej w celu rozwiązania problemów klienta związanych z użytkowaniem systemu komputerowego, tj. usługi w zakresie kontroli lub oceny działania komputera, włączając usługi w zakresie kontroli, oceny i dokumentowania serwera, sieci lub technologii dla elementów, wydajności lub bezpieczeństwa.

Fiskus dopuszcza możliwość sklasyfikowania usług testowania oprogramowania pod numerem PKWiU 62.02.30.0 „Usługi pomocy technicznej w zakresie technologii informatycznych i sprzętu komputerowego”.

Ryczałt 8,5%, ale usługi testowania nie mogą być związane z oprogramowaniem ani doradztwem w zakresie oprogramowania

W celu rozstrzygnięcia jaką stawkę ryczałtu zastosować w przypadku testowania oprogramowania, posłużmy się interpretacją indywidualną z dnia 24 października 2023 r., Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, sygn. 0114-KDWP.4011.125.2023.2.PP, w której czytamy, że "przychody, które Pani uzyskuje i będzie uzyskiwać ze świadczenia w ramach działalności gospodarczej usług sklasyfikowanych według PKWiU pod symbolem 62.02.30.0, które nie są związane z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie oprogramowania, mogą być opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, określoną w art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Dyrektor KIS zastrzegł jednak, że "zastosowanie stawki 8,5% dla przychodów ze świadczonych przez Panią usług jest prawidłowe, dopóki spełnione są pozostałe ustawowe przesłanki opodatkowania w tej formie. Gdyby bowiem wykonywane przez Panią usługi były jednak usługami związanymi z oprogramowaniem lub doradztwem w zakresie oprogramowania – uzyskiwane ze świadczenia tych usług przychody podlegałyby opodatkowaniu 12% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2b lit. b) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne".

Podstawa prawna ustawa z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne