W 2024 r. wpisywanie numerów KSeF w JPK_V7 nie będzie obowiązkowe

Od rozliczenia za lipiec 2024 r. w JPK_V7 będzie można wpisywać oprócz numeru faktury również numer KSeF. Dotyczy to zarówno ewidencji sprzedaży i zakupów. Dopiero od rozliczenia za styczeń 2025 r. wpisywanie tego numeru w ewidencji sprzedaży będzie obowiązkowe.

Obowiązek wpisywania numerów KSeF w JPK_V7 dopiero od 2025 roku. W 2024 roku można to robić dobrowolnie

Od rozliczenia za lipiec 2024 r. w JPK_V7 ewidencjonując faktury sprzedażowe, oprócz numeru jej numeru nadawanego w ramach jednej serii można będzie dobrowolnie wpisywać numer KSeF. Natomiast od rozliczenia za styczeń 2025 r. będzie to obowiązkowe, tzn. będziemy musieli wpisywać zarówno numer faktury jak i numer KSeF.

W pierwszej wersji projektu zmiany te miały być obowiązkowe od 1 lipca 2024 r. Sam ustawodawca zdaje sobie sprawę z uciążliwości tych regulacji, gdyż w uzasadnieniu do przesunięcia tego obowiązku na 2025 r. pisze, że dodatkowe pół roku ma służyć możliwości dostosowania przez podatników swoich systemów do automatycznego pobierania numerów KSeF.

Ewidencja zakupów

Numer KSeF będziemy mogli dobrowolnie podawać również w ewidencji zakupów. Ustawodawca nie zamierza, tak jak w przypadku ewidencji sprzedaży, wprowadzić obowiązku zamieszczania takiego numeru od 2025 r.

Nie będzie nowych oznaczeń faktur

W pierwszej wersji projektu rozporządzenia, które trafiło do konsultacji społecznych, ustawodawca zamierzał wprowadzić dwa nowe oznaczenia faktur: OFF i BFK. Jednak ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu. Nie będzie nowych oznaczeń.



Dodatkowo zostaną wprowadzone rozwiązania o charakterze doprecyzowującym niektóre konstrukcje prawne. Między innymi zostanie zmienione pouczenie w części deklaracyjnej – przez dostosowanie jego treści w zakresie podstawy – do wystawiania tytułów wykonawczych.

