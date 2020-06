Obowiązek podatkowy w VAT przy imporcie usług

Przykład

Pracownik polskiego podatnika znajduje się na wyjeździe w Niemczech. Służbowy telefon tego podatnika uległ uszkodzeniu, co wymaga niezwłocznej naprawy (podatnik zgadza się, że naprawa będzie dokonana na jego rzecz, czyli „na firmę”). W związku z tym, pracownik korzysta z usług lokalnego punktu. Telefon został naprawiony 17.02.2020 r. za 200 euro netto. Na polskim podatniku będzie ciążył obowiązek rozpoznania importu usług. Usługodawca nie powinien zaś naliczać niemieckiego podatku (wynika to z ogólnych zasad unijnego sytemu podatku od wartości dodanej).

W powyższym przykładzie, podatnik wykaże podatek należny i naliczony (posiada on pełne prawo do odliczenia) w rozliczeniu za luty 2020 r. Do przeliczenia wartości usługi (podstawy opodatkowania) można zastosować kurs 4,2402. Jest to kurs euro ogłoszony przez Narodowy Bank Polski na 14.02.2020 r. – ostatni dzień roboczy poprzedzający wykonanie świadczenia (data obowiązku podatkowego). Podatnik mógł ewentualnie zastosować kurs Europejskiego Banku Centralnego (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT).

Trzeba pamiętać, że obowiązek podatkowy w imporcie usług będzie zasadniczo określany zgodnie z ogólnymi regułami – a więc przede wszystkim w momencie wykonania świadczenia (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT).

Przykład

Polska spółka nabywa dostęp do portalu internetowego z wiedzą fachową prowadzonego przez podmiot francuski. Spółka korzystała z portalu w 2019 r. Opłata za ten okres została jednak naliczona przez francuskiego usługodawcę dopiero 16.02.2020 r. – w tym dniu dostarczono fakturę. Spółka uregulowała należność 18.02.2020 r. Polska Spółka powinna wykazać obowiązek podatkowy w dacie wykonania usługi – co w danym przypadku oznacza koniec przyjętego okresu rozliczeniowego, a więc 31.12.2019 r. Bez znaczeniu pozostaje tu okoliczność późniejszego naliczenia i uregulowania należności.

Warto ponadto zwrócić uwagę, że zastosowanie może znaleźć także art. 19a ust. 8 ustawy o VAT, w świetle którego, jeżeli przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi otrzymano całość lub część zapłaty, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek (…) obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w odniesieniu do otrzymanej kwoty. Przepis ten nakazuje rozpoznanie obowiązku podatkowego w momencie uiszczenia wszelkiego rodzaju zaliczek lub podobnych płatności na poczet importowych usług.

Przykład

Polska spółka nabywa dostęp do portalu internetowego z wiedzą fachową prowadzonego przez podmiot francuski. Usługodawca naliczył opłatę za cały 2020 r. z góry, dostarczając fakturę za ten okres 16.02.2020 r. Spółka opłaciła należność 1.03.2020 r. Spółka powinna rozpoznać import usług w rozliczeniu za marzec 2020 r.

Michał Samborski, doradca podatkowy w ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

