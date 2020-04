Odliczenie podatku naliczonego z faktury w drodze korekty

Podatnik może odliczyć podatek w deklaracji podatkowej za miesiąc (lub kwartał – jeśli rozlicza się kwartalnie), w którym wskazane dwa warunki zostaną spełnione łącznie. Ponadto, w myśl art. 86 ust. 11 ustawy o VAT, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego we wskazanym terminie, to może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych.

Przykład

Spółka nabyła towar 25 lutego 2020 r. Fakturę z tytułu tej dostawy otrzymała jednak dopiero 2 marca 2020 r. Prawo do odliczenia podatku powstało w marcu 2020 r. Spółka może z niego skorzystać w rozliczeniu składanym za marzec, kwiecień lub maj 2020 r.





W sytuacji, gdy odliczenie nie zostanie dokonane według powyższych zasad, to zastosowanie może znaleźć art. 86 ust. 13 ustawy o VAT. Zgodnie z jego brzmieniem, jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w terminach, o których mowa w ust. 10, 10d, 10e i 11, może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym powstało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, z zastrzeżeniem ust. 13a.

Przepis ten pozwala na odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę deklaracji dotyczącej okresu, w którym to prawo powstało. W przywołanym wyżej przykładzie będzie to korekta rozliczenia za marzec 2020 r. (podatnik nie może już wykazać transakcji w kwietniu lub maju 2020 r.).

Możliwość dokonania korekty jest jednak ograniczona czasowo –trzeba jej dokonać w ciągu 5 lat. Co istotne, termin ten liczy się od początku roku w którym powstało prawo do odliczania. W przywołanym wyżej przykładzie, jeśli Spółka nie wykaże podatku naliczonego w deklaracji składanej za marzec (ewentualnie kwiecień lub maj) 2020 r., to w celu skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego będzie mogła złożyć korektę rozliczenia za marzec do końca 2024 r.

W tym miejscu można wspomnieć, że w świetle art. 86 ust. 13a ustawy o VAT, inny termin na odliczenie podatku naliczonego poprzez korektę dotyczy wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, importu usług oraz dostaw, dla podatnikiem jest nabywca. Wtedy bowiem, korekty polegającej na wykazaniu podatku naliczonego można dokonać w ciągu 5 lat, ale liczonych od końca roku, w którym powstało prawo do odliczenia.

Michał Samborski, doradca podatkowy, ECDP TAX Żuk Komorniczak i Wspólnicy sp.k.

