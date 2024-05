Kiedy podatnik ma prawo otrzymać zwrot VAT – zasady, terminy

Zgodnie z ustawą o VAT, jeżeli kwota podatku naliczonego, jest w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał) wyższa od kwoty podatku należnego, podatnik VAT ma prawo do obniżenia o tę różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Przepisy art. 87 oraz art. 146k ustawy o VAT precyzują zasady i terminy tego zwrotu VAT.

Zwrot VAT – podstawowe zasady

Z art. 87 ustawy o VAT wynikają następujące podstawowe warunki (ogólne zasady) zwrotu VAT podatnikowi:



1) w okresie rozliczeniowym kwota podatku naliczonego jest wyższa od kwoty podatku należnego,

2) kwota nadwyżki podatku naliczonego nad należnym jest – wg decyzji i wniosku podatnika - kwotą VAT do zwrotu,

3) Podatnik ma prawo również kwotę nadwyżki podatku naliczonego nad należnym w danym okresie rozliczeniowym przenieść do rozliczenia w kolejnym okresie rozliczeniowym (np. na przyszły miesiąc).



A zatem zwrot VAT z urzędu skarbowego jest prawem podatnika, ale z prawa tego nie ma obowiązku korzystać.

Terminy zwrotu vat

Urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić podatnikowi VAT zwrot VAT w następujących terminach:

60 dni - termin podstawowy,

- termin podstawowy, 180 dni - termin wydłużony, jeśli podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykaże żadnej sprzedaży, nawet nieopodatkowanej, tylko zakupy

- termin wydłużony, jeśli podatnik w danym okresie rozliczeniowym nie wykaże żadnej sprzedaży, nawet nieopodatkowanej, tylko zakupy 25 dni,



Zwrot VAT w ciągu 180 dni od dnia złożenia rozliczenia

Ten termin dotyczy podatników którzy w okresie rozliczeniowym nie wykonali czynności:

- opodatkowanych na terytorium Polski oraz

- wymienionych w art. 86 ust. 8 pkt 1ustawy o VAT opodatkowanych poza terytorium Polski.

Ale w tych przypadkach zwrot VAT powinien nastąpić w terminie 60 dni, jeżeli podatnik złoży w US zabezpieczenie majątkowe. Co więcej, termin zwrotu może być w tych przypadkach przedłużony do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, chyba że podatnik złoży zabezpieczenie majątkowe.

Zwrot VAT w ciągu 60 dni od dnia złożenia rozliczenia

Termin ten dotyczy:

1) podatników wykonujących czynności opodatkowane na terytorium Polski oraz

2) podatników dokonujących dostawy towarów lub świadczenia usług poza terytorium Polski i niedokonującym sprzedaży opodatkowanej w Polsce.

Ten termin zwrotu również może być przedłużony do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, chyba że podatnik złoży zabezpieczenie majątkowe.

40 dni od dnia złożenia rozliczenia – ten termin dotyczy podatników:

1) wystawiających wyłącznie faktury ustrukturyzowane przy użyciu KSeF oraz

2) którzy w danym okresie rozliczeniowym oprócz faktur ustrukturyzowanych wystawiali faktury:

- których nie wystawia się w postaci faktury ustrukturyzowanej z powodu braku zgodności ze wzorem faktury ustrukturyzowanej, oraz

- w postaci paragonu z kasy rejestrującej uznawanego za fakturę uproszczoną.

Przy czym urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić VAT w terminie 40 dni od dnia złożenia rozliczenia, pod warunkiem że:

a) wykazana w deklaracji kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych nie przekracza 3000 zł,

b) przez okres co najmniej 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o zwrot podatnik był zarejestrowany jako podatnik VAT, składał deklaracje oraz posiadał rachunek ujawniony w wykazie podatników VAT.

Spełnienie tych warunków jest weryfikowane automatycznie w systemie elektronicznym KAS.

Zwrot VAT w ciągu 25 dni od dnia złożenia rozliczenia

Ten termin dotyczy podatników:

- „bezgotówkowych”,

- którzy złożą wniosek o zwrot VAT na rachunek VAT (w ramach mechanizmu podzielonej płatności – split payment).

Urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić podatnikowi różnicę podatku podatnikowi „bezgotówkowemu” w terminie 25 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

1) kwoty podatku naliczonego wynikają z:

a) faktur zapłaconych za pośrednictwem rachunku bankowego (lub w skok) podatnika wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym,

b) pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

c) zapłaconych przez podatnika dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2–3 oraz art. 34 ustawy o VAT,

d) importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,



2) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

3) podatnik złoży w urzędzie skarbowym, nie później niż w dniu złożenia deklaracji, potwierdzenie zapłaty należności, o których mowa w pkt 1 lit. a,



4) podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

a) był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

b) składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1–3 ustawy o VAT.



Przy czym także w tym przypadku termin zwrotu może być przedłużony do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, chyba że podatnik złoży zabezpieczenie majątkowe.



Ponadto podatnikowi, który nie zapewniał możliwości dokonywania zapłaty bezgotówkowej w każdym miejscu, w którym działalność gospodarcza jest faktycznie wykonywana, w szczególności w lokalu, poza lokalem przedsiębiorstwa lub w pojeździe wykorzystywanym do świadczenia usług transportu pasażerskiego, nie przysługuje zwrot różnicy podatku w terminie 25 dni, za okres rozliczeniowy:

1) w którym naruszenie tego obowiązku zostało stwierdzone oraz za 6 kolejnych okresów rozliczeniowych następujących po tym okresie rozliczeniowym;

2) za który podatnik wykazał zwrot różnicy podatku.

Zwrot VAT w ciągu 15 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia deklaracji lub od dnia złożenia korekty

Ten termin zwrotu VAT dotyczy podatników rejestrujących sprzedaż na kasach online i przyjmujących płatności bezgotówkowo w terminie 15 dni, licząc od dnia:

1) w którym upłynął termin do złożenia deklaracji VAT w przypadku złożenia:

a) deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku,

b) korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji;

2) złożenia korekty deklaracji, w której podatnik wykazał zwrot różnicy podatku, jeżeli jej złożenie nastąpiło po upływie terminu do złożenia deklaracji.

Urząd skarbowy ma obowiązek zwrócić VAT podatnikowi stosującemu kasy online i przyjmującemu płatności bezgotówkowo w terminie 15 dni, licząc od dnia złożenia rozliczenia, jeżeli łącznie są spełnione następujące warunki:

1) za trzy kolejne okresy rozliczeniowe (w przypadku podatników rozliczających się miesięcznie), a w przypadku podatnika rozliczającego się kwartalnie za jeden okres rozliczeniowy, poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, udział procentowy:



a) łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online w danym okresie rozliczeniowym w całkowitej wartości sprzedaży wraz z podatkiem dokonanej przez podatnika w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż: 70% (w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.), 80% (w okresie od 1 lipca 2025 r.),



b) otrzymanych płatności zrealizowanych bezgotówkowo z tytułu sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kas rejestrujących online dokumentowanej paragonami z oznaczeniem, z którego wynika, że płatność została dokonana przy użyciu karty płatniczej, przez wykonanie płatności mobilnej lub polecenia przelewu, zgodnym z formą otrzymanej płatności, w stosunku do łącznej wartości sprzedaży wraz z podatkiem zaewidencjonowanej przy zastosowaniu tych kas w danym okresie rozliczeniowym, był nie niższy niż: 55% (w okresie od 1 lipca 2023 r. do 30 czerwca 2025 r.), 80% (w okresie od 1 lipca 2025 r.).



2) przez kolejne 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot, łączna wartość sprzedaży wraz z podatkiem, zaewidencjonowanej przez tego podatnika przy zastosowaniu kas rejestrujących online za każdy okres rozliczeniowy, była nie niższa niż 40 tys. zł.



3) za okres, w rozliczeniu za który podatnik występuje z wnioskiem o zwrot:

a) kwota różnicy podatku wykazana przez podatnika nie przekracza dwukrotnej wysokości podatku wynikającego u tego podatnika ze sprzedaży zaewidencjonowanej w okresie rozliczeniowym przy zastosowaniu kas rejestrujących online,

b) kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

c) podatnik złożył deklarację przed upływem terminu do jej złożenia, chyba że zwrot wynika z korekty deklaracji.



4) podatnik przez kolejne:

a) 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot:

– był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

– składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT;

b) 3 miesiące poprzedzające bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnios­kiem o zwrot, posiadał rachunek zawarty w wykazie podatników VAT;



c) 6 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot, prowadził ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu wyłącznie kas rejestrujących online

Spełnienie tych warunków zwrotu VAT w 15 dni jest weryfikowane z wykorzystaniem zasobów teleinformatycznych Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Również w tych przypadkach 15-dniowy termin zwrotu VAT może być przedłużony do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika, chyba że podatnik złoży zabezpieczenie majątkowe.

Podstawa prawna: art. 87, art. 146k ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług – tekst jednolity z dnia 13 marca 2024 r. (Dz.U. z 2024 r., poz. 361).

oprac. Paweł Huczko