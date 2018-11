Warunki przejścia z VAT miesięcznego na kwartalny

Kwartalne rozliczanie podatku VAT

Co do zasady podatnicy, którzy zostali wymienieni w art. 15 ustawy o podatku od towarów i usług, mają obowiązek składać w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, z zastrzeżeniem ust. 2-10 (dotyczącego między innymi tak zwanych małych podatników), art. 130c i art. 133 (dotyczącego podatników i podmiotów zagranicznych, którzy zostali zidentyfikowani na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT).

Przepisy przewidują jednak możliwość kwartalnego rozliczania podatku od towarów i usług. Możliwość ta zastrzeżona jest wyłącznie dla małych podatników. Nie ma tutaj znaczenia, czy rozliczają się oni metodą kasową, czy też nie. Jednakże, u podatników, którzy nie wybrali metody kasowej pojawia się obowiązek pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o chęci kwartalnego rozliczania podatku VAT na formularzu VAT-R. Zawiadomienie to należy złożyć najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który będzie po raz pierwszy złożona kwartalna deklaracja podatkowa.

reklama reklama

Mały podatnik

Ustawa o podatku od towarów i usług określa, iż pod pojęciem małego podatnika rozumieć należy takiego podatnika, u którego zachodzą następujące przesłanki:

u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro;

prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu - jeżeli kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45 000 euro;

- przy czym przeliczenia kwot wyrażonych w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1000 zł.

VAT kwartalny w pigułce

Podsumowując, przejście na VAT kwartalny jest możliwe po spełnieniu następujących przesłanek:

Obrót w ciągu roku podatkowego u podatnika dokonującego zmiany nie może przekraczać 200.000,00 Euro (mały podatnik). W roku 2018 limit ten wynosi 5.176.000,00 PLN zł, natomiast na roku 2019 wynosi 5.135.000 zł; Od chwili zarejestrowania podatnika musi upłynąć 12 miesięcy; Nie jest to możliwe, jeżeli w danym kwartale lub w poprzedzających go czterech kwartałach podatnik dokonał dostawy towarów z odwrotnym obciążeniem, chyba że łączna wartość tych dostaw nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50.000,00 zł; Konieczne jest złożenie do urzędu (bądź wysłanie za pomocą e-deklaracji) aktualizacji formularza VAT-R, najpóźniej do 25. dnia drugiego miesiąca kwartału, za który chcą rozliczyć się kwartalnie. Terminy te wyglądają następująco:

25 lutego - termin zgłoszenia chęci rozliczenia za I kwartał,

25 maja - termin na II kwartał,

25 sierpnia - termin na III kwartał,

25 listopada - termin na IV kwartał;

Aktualizacja formularza VAT-R: w części C1 pole 39 nie zaznacza się żadnego z kwadratów, natomiast w polu 44 zaznacza się kwadrat 1 dotyczący składania deklaracji VAT kwartalnie. Dodatkowo zaznacza się pole 51 w części C2 związane z odpowiednikiem kwartalnej deklaracji VAT-7K; Możliwe jest rozliczanie VAT w systemie kwartalnym metodą kasową, jak i na zasadach ogólnych; Niezależnie od wyboru kwartalnego rozliczenia, pliki JPK muszą być wysyłane miesięcznie.

Polecamy: Komplet podatki 2019

Nowy limitu dla małego podatnika

Podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro – to jedno z najważniejszych rozwiązań, które zawiera przyjęta przez Sejm w październiku tego roku ustawy o uproszczeniach w prawie dla przedsiębiorców. Co oznacza, że nowy limit (2 mln euro), dotyczący podatników PIT i CIT, będzie miała zastosowanie od 2020 r.