Nowy wzór VAT-R i innych druków dot. rejestracji podatników VAT od 1 kwietnia 2020 r.

Nowe rozporządzenie wydane zostanie na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 106), zwanej dalej „ustawą o VAT”, w związku ze zmianami wprowadzonymi ustawą z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1520), zwaną dalej „ustawą zmieniającą”.

Na podstawie art. 1 pkt 17 ustawy zmieniającej wprowadzono do ustawy o VAT obowiązek przesyłania deklaracji podatkowych zgodnie z wzorem dokumentu elektronicznego. Dokumentem elektronicznym będzie nowy plik JPK_VAT, obejmujący deklarację VAT - która zastąpi obecne deklaracje VAT-7 (20) i VAT-7K (14) - oraz ewidencję VAT. Obowiązek składania nowego pliku JPK_VAT będzie dotyczył:

1/ począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r. - dużych przedsiębiorców (art. 99 ust. 11c ustawy o VAT);

2/ począwszy od dnia 1 lipca 2020 r. - m. in. mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495) na podstawie art. 11 ustawy zmieniającej, przy czym podmioty te za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. będą mogły przesyłać do właściwego urzędu skarbowego za pomocą środków komunikacji elektronicznej ewidencję wraz z deklaracją na zasadach określonych w art. 99 ust. 11c ustawy o VAT (art. 11 ust. 4 ustawy zmieniającej).

Wyżej wskazane zmiany wymagają m.in. zmian w formularzach podatkowych, w tym także wprowadzonych aktualnie obowiązującym rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją podatników w zakresie podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2301). Dlatego proponuje się zastąpienie ww. rozporządzenia nowym rozporządzeniem z następującymi nowymi wzorami formularzy:

- VAT-R (14) - zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług,

- VAT-5 (3) - potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT,

- VAT-5UE (3) - potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT UE oraz

- VAT-Z (6) - zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Do wzoru VAT-R(13) wprowadzono następujące zmiany:

1) w bloku B.1. Dane identyfikacyjne w polu 13 zniesiono wymóg podawania numeru REGON, zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców;

2) w bloku C.1. Okoliczności określające obowiązek podatkowy dodano pole „35. Podatnik wykonuje czynności, o których mowa w art. 113 ust. 13 ustawy”.

3) w bloku C.2. Informacje dotyczące składania deklaracji zmianie uległy nazwy pól na:

„50. Deklaracje miesięczne, zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy”;

„51. Deklaracje kwartalne, zgodnie z art. 99 ust. 2 lub 3 ustawy”;

„52. VAT-8, zgodnie z art. 99 ust. 8 ustawy”;

„53. VAT-12, zgodnie z art. 114 ust. 3 ustawy”.

Do wzoru VAT-Z(5) wprowadzono następujące zmiany:

1) nazwę bloku C. Zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług zmieniono na „Dane o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług”;

2) w bloku C. Dane o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług usunięto pole „3. śmierć podatnika” - w związku z nowym brzmieniem art. 96 ust. 7 ustawy – w razie śmierci podatnika wykreślenie z rejestru jako podatnika VAT następuje z urzędu.

Ponadto we wszystkich wzorach dokumentów uaktualniono publikatory, wprowadzono również drobne zmiany uściślające i redakcyjne, m. in. usunięto pocztę z danych adresowych we wzorach VAT-R i VAT-Z, zgodnie z regulacjami pocztowymi.

Nowe rozporządzenie z nowymi wzorami ww. formularzy ma wejść w życie 1 kwietnia 2020 r.

Proponowany termin wejścia w życie wynika z przepisów, które wejdą w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r., na podstawie ustawy zmieniającej, która wprowadza przepisy w zakresie obowiązku przesyłania nowego pliku JPK_VAT, zawierającego deklarację i ewidencję.

W uzasadnieniu omawianego projektu podkreślono, że podmioty, o których mowa w art. 11 ust. 1 ustawy zmieniającej będą obowiązane rozliczać się z zastosowaniem pliku JPK_VAT, w miejsce dotychczasowych deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K, począwszy od dnia 1 lipca 2020 r. W okresie od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. podmioty te będą mogły same zdecydować o wcześniejszym niż obowiązkowy termin przejściu na składanie deklaracji i ewidencji VAT w formie nowego JPK_VAT (art. 11 ust. 4 ustawy zmieniającej).

Stąd pola 50 i 51 formularza VAT-R w projekcie rozporządzenia, odnoszące się do deklaracji odpowiednio miesięcznych i kwartalnych, w okresie od 1 kwietnia 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. dotyczą zarówno deklaracji VAT-7 / VAT-7K jak również – w przypadku zadeklarowania przejścia – do nowego pliku JPK_VAT, składanego także za okresy miesięczne i kwartalne, a obejmującego zarówno ewidencję, jak i deklarację.

Projekt (z 4 lutego 2020 r.) rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów związanych z rejestracją w zakresie podatku od towarów i usług

