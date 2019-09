Zmiany VAT 2019-2020

Od 1 września br. zaczęła obowiązywać biała lista podatników oraz została ograniczona możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT ze względu na wysokość obrotów. Biała lista dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej KAS i jest to połączony wykaz podmiotów zarejestrowanych, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT. Wykaz zawiera dane, które są niezbędne do sprawdzenia kontrahentów, bezpieczeństwa transakcji i dochowania należytej staranności podczas prowadzenia działalności biznesowej. Z białej listy przedsiębiorca uzyska wiedzę o aktualnym statusie kontrahentów na wybrany dzień oraz o tym, co działo się z jego kontrahentem na przestrzeni ostatnich 5 lat.

Już od listopada 2019 roku split payment będzie obowiązkowy dla najbardziej narażonych na oszustwa podatkowe branż i produktów. Głównie chodzi o paliwa, stal i wyroby stalowe, złom i odpady, metale szlachetne i nieszlachetne. Ponadto split payment będzie obejmował np. tablety, smartfony, konsole, usługi budowalne. Podzielona płatność będzie dotyczyć także zapłaty za części i akcesoria do pojazdów silnikowych, węgiel i produkty węglowe, maszyny i urządzenia elektryczne, ich części i akcesoria. Także od listopada przedsiębiorcy będą mogli ubiegać się o wiążącą informację stawkową (WIS), mimo że ma ona obowiązywać dopiero w 2020 roku. WIS ma zagwarantować ochronę w przypadku kontroli przez organy podatkowe. Dodatkowym plusem WIS będzie powiązanie z towarem tzn. będą mogły się nią posługiwać podmioty, do których została adresowana, jak i ci, którzy sprzedają dany produkt.

Natomiast początek 2020 roku to jeden numer konta do rozliczeń przedsiębiorców z fiskusem. Każdy podatnik otrzyma indywidualny i przypisany mu mikrorachunek podatkowy przeznaczony do dokonywania wpłat podatkowych. Takie samo rozwiązanie w zakresie wpłat składek na ubezpieczenie społeczne funkcjonuje już w ZUS.

Od kwietnia 2020 zacznie obowiązywać nowa matryca stawek VAT. Celem matrycy będzie uporządkowanie i ujednolicenie stawek VAT w podobnych kategoriach produktów np. wyrobach ciastkarskich i piekarskich czy owocach.

Wszystkie najnowsze zmiany VAT zostaną omówione podczas październikowych warsztatów przez doświadczonego trenera RADOSŁAWA KOWALSKIEGO.

Udział w warsztatach Zmiany VAT 2019-2020 pozwoli na rzetelne przygotowanie się do stosowania nowych regulacji w praktyce!

Warsztaty odbędą się w trzech miastach: Warszawie, Poznaniu oraz Katowicach. Zapraszamy do rejestracji i zapoznania się z programem:

21 października Warszawa http://ideoria.pl/szkolenia/akademia-vat-dla-biur-rachunkowych/

24 października Poznań http://ideoria.pl/szkolenia/akademia-vat-dla-biur-rachunkowych-poznan/

5 listopada Katowice http://ideoria.pl/szkolenia/akademia-vat-dla-biur-rachunkowych-katowice/

Przyg. A.Bartnicka