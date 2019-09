Konferencja podatki 2019/2020 – przegląd kluczowych zmian

Zmiany w zasadach dokumentowania transakcji WDT – Uznanie numeru identyfikacji VAT nabywcy oraz złożenia prawidłowej informacji podsumowującej za przesłankę materialną do zastosowania zwolnienia z prawem do odliczenia (stawka 0%) w odniesieniu do wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),