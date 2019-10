Nowe wzory deklaracji VAT od 1 listopada 2019 r.

Konieczność określenia nowych wzorów deklaracji VAT wynika ze zmian w zakresie tzw. pakietu paliwowego oraz obligatoryjnego mechanizmu podzielonej płatności.

Zgodnie z art. 1 pkt 20 ustawy z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 1520) wprowadzono do ustawy o VAT (art. 103 ust. 5aa) katalog towarów, co do których podatnik jest obowiązany bez wezwania naczelnika urzędu skarbowego, do obliczania i wpłacania kwot podatku od towarów i usług na rachunek urzędu skarbowego właściwego w zakresie wpłat podatku akcyzowego, co zapobiegnie pojawiającym się wątpliwościom co do zakresu stosowania przepisów ustawy o podatku akcyzowym i ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do produktów ropopochodnych, które mogą być zastosowane zarówno do napędu pojazdów, jak i stanowić surowiec do produkcji innych towarów (np. olej napędowy zużywany do produkcji olejów smarowych).

reklama reklama



Dodany przepis art. 103 ust. 5aa ustawy o VAT znacznie rozszerza zakres stosowania pakietu paliwowego, jeśli chodzi o liczbę towarów objętych tym specjalnym sposobem rozliczania VAT z tytułu WNT. W art. 103 ust. 5aa wskazana została m.in. lista towarów objętych pakietem paliwowym, sklasyfikowanych wg odpowiednich kodów CN, obejmująca kilkadziesiąt towarów.

Polecamy: VAT Zmiany od 1 września i 1 listopada 2019 r.

Polecamy: Split payment od 1 listopada 2019 r.

Natomiast na podstawie art. 1 pkt 18 ustawy z 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1751) , w związku z obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadzono wymóg zamieszczania na fakturze specjalnego oznaczenia poprzez dodanie do katalogu informacji, jakie powinna zawierać faktura zapisu „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy VAT). Celem wyodrębnienia podatników, którzy na mocy przepisów ww. ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. obowiązani są do specjalnego oznaczania faktur proponuje się dodanie nowego znacznika będącego informacją dla organu podatkowego o tego typu podatnikach.

Dodatkowo ww. nowelizacja z 9 sierpnia 2019 r. przepisem z art. 1 pkt 3 lit. a) uchyla art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o podatku od towarów i usług z dniem 1 listopada 2019 r. Jednakże po 1 listopada 2019 r. mogą zdarzyć się przypadki rozliczenia podatku w mechanizmie reverse charge, przykładowo transakcja dokonana przed 1 listopada 2019 r., ale rozliczana według metody kasowej. Oznacza to, że obowiązek rozliczenia podatku z tej transakcji powstanie w deklaracji za okres rozliczeniowy przypadający po 1 listopada 2019 r. Stąd, w celu dokonania rozliczeń w okresie przejściowym, pozycje dotyczące tego mechanizmu w poszczególnych wzorach deklaracji VAT, stanowiących załączniki do rozporządzenia, powinny pozostać.

Powyższe zmiany powodują konieczność wprowadzenia nowych wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz zmian w objaśnieniach do tych deklaracji.

W związku z tym proponuje się zastąpienie obecnego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 856 oraz z 2019 r. poz. 193 i 1023) nowym rozporządzeniem z następującymi załącznikami wzorów deklaracji:

VAT-7 (20) ,

VAT-7K (14) ,

VAT-8 (10) ,

VAT-9M (9) .

W porównaniu do obecnych wzorów deklaracji VAT-7 (19) i VAT-7K (13) w nowych wzorach wprowadzono następujące zmiany:

W części C Rozliczenie podatku należnego

w wierszu 19 zmieniono opis na następujący „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”,

W bloku F Informacje dodatkowe

wprowadzono nowy znacznik z opisem „Podatnik wystawił w okresie rozliczeniowym fakturę, o której mowa w art. 106e ust. 1 pkt 18a ustawy”.

W porównaniu do obecnego wzoru deklaracji VAT-8 (9) w nowym wzorze tej deklaracji wprowadzono następujące zmiany:

W części C Rozliczenie podatku należnego

• w pozycji 21 zmieniono opis na następujący „Kwota podatku od wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o których mowa w art. 103 ust. 5aa ustawy, podlegająca wpłacie w terminach, o których mowa w art. 103 ust. 5a i 5b ustawy”.

Ponadto w nowych wzorach deklaracji uaktualniono publikatory, wprowadzono również drobne zmiany uściślające i redakcyjne.

Do ww. zmian dostosowano OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG.

Źródło: Projekt rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług