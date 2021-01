Skutki uchylenia przepisów VAT dotyczących transakcji łańcuchowych

Krajowe transakcje łańcuchowe - zmiany od 1 stycznia 2021 r.

21 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę zmieniającą ustawę o podatku od towaru i usług oraz ustawy – Prawo Bankowe wprowadzając m.in. pakiet zmian „Simple local and modern VAT”, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Głównym założeniem pakietu SLIM VAT było ograniczenie obowiązków ciążących na podatnikach, polegających m. in na redukcji obowiązku uzyskiwania potwierdzeń od kontrahentów w zakresie korekt in minus.

Jednakże warto zauważyć, iż wraz z wejściem w życie ww. nowelizacji usunięto ustęp 8 artykułu 7 ustawy o podatku od towarów i usług. Należy podkreślić, że przepis ten istniał w ustawie o VAT 16 lat i dawał jasną podstawę traktowania każdej sprzedaży w łańcuchu dla podatników uczestniczących w transakcjach łańcuchowych. Zgodnie bowiem z brzmieniem art. 7 ust. 8 ustawy VAT „w przypadku, gdy kilka podmiotów dokonuje dostawy tego samego towaru w ten sposób, że pierwszy z nich wydaje towar bezpośrednio ostatniemu w kolejności nabywcy, uznaje się, że dostawy towarów dokonał każdy z podmiotów biorący udział w tych czynnościach”.





Rozliczanie transakcji łańcuchowych po uchyleniu ust. 8 art. 7 ustawy o VAT

Wspomniana regulacja stanowiła zatem generalną podstawę do rozliczeń krajowych transakcji łańcuchowych, zaś jego usunięcie skutkować może utrudnieniami dla podatników w zakresie określenia konsekwencji podatkowych dla tego typu transakcji. Artykuł 22 ustawy o VAT (na który w uzasadnieniu do projektu powołało się Ministerstwo Finansów jako przepis, który reguluje transakcje łańcuchowe), znajduje zastosowanie wyłącznie do transakcji łańcuchowych z transportem rozpoczynającym się w Polsce i kończącym w innym Państwie Członkowskim lub poza Unią Europejską. W konsekwencji usunięcie ust. 8 art. 7 ustawy o VAT może powodować wystąpienie wątpliwości w zakresie rozliczania transakcji krajowych np. w przedmiocie kart paliwowych czy transakcji towarowych znajdujących się w magazynie, a których własność będzie przechodzić na kolejne podmioty.

Zdaniem Ministerstwa Finansów przepis ten został usunięty, ponieważ nie posiadał on odpowiedniej podstawy w przepisach dyrektywy Rady 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, a rozwiązania z niego wynikające mogą być zinterpretowane w oparciu o generalną zasadę opodatkowania dostawy towarów, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

Koniczna analiza transakcji towarowych

Jednakże, naszym zdaniem istnieje ryzyko wystąpienia szeregu wątpliwości podczas określania konsekwencji podatkowych w związku z usunięciem ww. przepisu, takich jak zakwestionowanie prawa do odliczenia podatku VAT dla podmiotów pośredniczących czy ryzyko pustych faktur sprzedażowych. Konsekwentnie, zachęcamy Państwa do dokonania analizy dla przeprowadzanych od Nowego Roku transakcji towarowych w celu upewnienia się, iż doszło do faktycznego nabycia towaru będącego przedmiotem danej transakcji, aby uniknąć potencjalnych negatywnych konsekwencji ze strony organów podatkowych.

Accreo