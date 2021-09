Jak założyć spółkę z o.o.?

Spółka z o.o. Jedną z dostępnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jest spółka z o.o. Z uwagi na swoją odrębną osobowość prawną, stanowi bardzo popularną formę prawną przedsiębiorstwa. Co warto wiedzieć przed jej założeniem?

Rozliczanie VAT metodą kasową – zasady, korzyści, komplikacje

Rozliczanie VAT-u metodą kasową może okazać się korzystnym rozwiązaniem dla firm, które stosunkowo często nie otrzymują swoich należności w terminie określonym w umowie lub fakturze. Obowiązek rozliczenia podatku następuje wówczas w momencie dokonania zapłaty przez klienta. Czym dokładnie jest metoda kasowa oraz dla kogo może być korzystna?

OSS – procedury oraz wartość progowa

OSS – procedury. Od 1 lipca 2021 zaczęły obowiązywać procedury OSS, służące uszczelnieniu procesów rozliczenia VAT, związanych gównie z internetową sprzedażą towarów dla osób fizycznych. Mogą z nich korzystać zarówno przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się na terytorium Unii Europejskiej (procedura unijna i nieunijna), jak i przedsiębiorcy, których siedziba znajduje się poza UE (procedura unijna i nieunijna oraz importu). Przedsiębiorca, który nie skorzysta ze wspomnianych procedur, zobowiązany będzie do zarejestrowania się i rozliczenia transakcji w państwie konsumpcji sprzedaży towarów lub świadczenia usług.

Polacy rzadziej zawieszają jednoosobowe firmy

Jednoosobowa działalność gospodarcza. W czasie pandemii koronawirusa rzadziej zawieszano jednoosobowe firmy. Spadek rok do roku jest dwucyfrowy.

Powrót do reguł fiskalnych sprzed pandemii

Polityka fiskalna. Polska już w 2022 roku powróci do poziomu deficytu do PKB poniżej 3 proc. i wciąż ma niższy wskaźnik długu publicznego do PKB niż większość krajów UE. Ministerstwo Finansów zapowiada powrót do poluzowanych na czas pandemii reguł fiskalnych, jednak z zastrzeżeniem, że chce zachować bufor w razie potrzeby kolejnych lockdownów.

Rozwiązania podatkowe Polskiego Ładu

Podatki w Polskim Ładzie. Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw, który ma realizować założenia wynikające z tzw. Polskiego Ładu, budzi uzasadnione obawy, co do jego wpływu na polską gospodarkę.

Tymczasowe obiekty budowlane w podatku od nieruchomości

Tymczasowy obiekt budowlany, o którym mowa w art. 3 pkt 5 ustawy Prawo budowlane (dalej również „upb”), może być budowlą w rozumieniu art. 1a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatkach i i opłatach lokalnych, jeżeli jest budowlą wprost wymienioną w art. 3 pkt 3 upb lub w innych przepisach tej ustawy oraz w załączniku do niej, stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami w rozumieniu art. 3 pkt 1 lit. b upb. Taki tymczasowy obiekt budowlany, o ile jest związany z prowadzeniem działalności gospodarczej, podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Tak brzmi teza wyroku WSA w Poznaniu z 4 grudnia 2019 r. sygn. I SA/Po 537/19.

Elektroniczny KRS – jak sprawdza się nowy system

Elektroniczny KRS. Od 1 lipca 2021 r. wnioski do Krajowego Rejestru Sadowego („KRS”) mogą być składane wyłącznie w drodze elektronicznej. Czy elektronizacja przyśpieszyła rozpoznawanie wniosków?

Program ICAP - wnioski do 30 września

Program ICAP. Do 30 września 2021 r. przedsiębiorstwa wielonarodowe mogą składać wnioski o przystąpienie do Międzynarodowego Programu Zapewnienia Zgodności (International Compliance Assurance Program - ICAP), dzięki któremu mogą ograniczyć ryzyko podatkowe – poinformowała PAP zastępca szefa Krajowej Administracji Skarbowej Anna Chałupa. Czym jest ICAP? Jak złożyć wniosek?

Opłata za przejazd po drogach płatnych niższa o 25% dla zarejestrowanych w e-TOLL

e-TOLL - opłaty. Ministerstwo Finansów wprowadza pakiet kolejnych ułatwień dla przewoźników zarejestrowanych w e-TOLL. Do końca okresu przejściowego czyli do 30 września 2021 r. mogą oni korzystać ze zniżki - 25% stawki opłaty za przejazd autostradą i opłaty elektronicznej.

Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci

Wspólne rozliczenie PIT z dzieckiem. W podatkowym pakiecie zmian przepisów w ramach „Polskiego Ładu” zawarty jest projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (UD 260). Znajduje się on obecnie na etapie konsultacji. Nowelizacja zawiera m.in. propozycję dookreślenia art. 6 ust. 4 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o PIT). Celem zmiany wskazanej regulacji jest konieczność wyeliminowania problemów interpretacyjnych, jakie powstały na skutek orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego z 5 kwietnia 2017 r.

Podatek od nieruchomości a prowadzenie działalności gospodarczej we własnym mieszkaniu

Firma w mieszkaniu a podatek od nieruchomości. Częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest wykorzystywanie części własnego mieszkania do prowadzenia działalności gospodarczej. Nic nie stoi na przeszkodzie by zaadoptować np. jeden z pokoi mieszkania na kancelarię prawną, poradnię psychologiczną czy biuro architektoniczne. W tej sytuacji może jednak pojawić się wątpliwość, w jaki sposób dokonać określenia wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od nieruchomości.

E-faktura od 2022 roku - projekt nowelizacji ustawy o VAT przyjęty przez Radę Ministrów

E-faktura. 31 sierpnia 2021 r. Rada Ministrów przyjęła projekt zmian do ustawy VAT wdrażającej Krajowy System e-Faktur (KSeF). Rząd chce wprowadzić możliwość wystawiania e-faktur, czyli faktur elektronicznych posiadających tzw. ustrukturyzowany format XML. Ministerstwo Finansów chce wspólnie z biznesem testować nowe rozwiązanie już od października 2021 r., tak, aby jak najwięcej firm korzystało w pełni z e-faktury w 2022 r. Ministerstwo Finansów opublikowało jednocześnie roboczą wersję struktury logicznej e-faktury. Struktura ta została opracowana z uwzględnieniem uwag zgłoszonych MF podczas konsultacji podatkowych z przedsiębiorcami. Nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2022 r.

Czy w roku 2021 uzyskamy z VATu 200 mld zł?

Dochody z VAT. Stan zaawansowania dochodów budżetu państwa po siedmiu miesiącach 2021 roku może napawać optymizmem. Miał być deficyt (w skali roku 82,3 mld zł) a jest nadwyżka aż 35 mld zł. Najważniejsze źródła dochodów – podatek od towarów i usług dał za ten okres ponad 120 mld zł, a jak tak dalej pójdzie to rok 2021 zakończy się kwotą przekraczającą magiczne 200 mld zł (prognoza 182 mld zł) - pisze prof. Witold Modzelewski.

Likwidacja spółki kapitałowej - skutki podatkowe

Likwidacja spółki a opodatkowanie. Likwidacja spółki kapitałowej jest bardzo formalnym procesem uregulowanym przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych. Rozwiązanie ma miejsce po przeprowadzonej likwidacji, z chwilą wykreślenia spółki z rejestru. Podział pozostałego po likwidacji majątku spółki musi nastąpić po upływie 6 miesięcy od daty ogłoszenia likwidacji i wezwania wierzycieli. Proces likwidacji majątku spółki zawiera także kwestie podatkowe, które powinny być przeanalizowane wcześniej.

Zmiany w leasingu w Polskim Ładzie

Polski Ład - zmiany w leasingu. Każde zmiany, które ograniczają preferencje związane z korzystaniem z leasingu, będą mieć negatywny wpływ na poziom krajowych inwestycji - ocenił dyrektor generalny Związku Polskiego Leasingu Andrzej Sugajski.

Jak przeprowadzić ocenę ryzyka zgodnie z ustawą AML?

AML - ocena ryzyka. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, czyli tzw. ustawa AML informuje o obowiązku formułowania oceny ryzyka przez instytucje obowiązane. Taki wymóg znajdziemy w artykule 27 ww. dyrektywy i ma on na celu uświadomienie stopnia narażenia danych instytucji na niebezpieczeństwa związane bezpośrednio z praniem pieniędzy. Instytucje obowiązane muszą określić i ocenić ryzyko, a także przedstawić środki i narzędzia służące do zapobiegania prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu.

Opłata targowa w 2022 r.

Opłata targowa jest opłatą lokalną. Rada gminy może, ale nie musi wprowadzać opłaty targowej na terenie gminy. Dla roku 2022 stawka maksymalna opłaty targowej wynosi 852,75 zł dziennie. Co jeszcze warto wiedzieć o opłacie targowej?

Przedsiębiorcy o propozycjach podatkowych Polskiego Ładu

Polski Ład w części podatkowej. Przedstawiamy wspólne stanowisko Związku Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Polskiego Towarzystwa Gospodarczego w sprawie propozycji podatkowych z Polskiego Ładu. Jakie rozwiązania podatkowe proponują przedsiębiorcy?

Jak skorzystać z procedury VAT OSS?

Procedura VAT OSS umożliwia na jednej deklaracji naliczyć VAT od sprzedaży wysyłkowej do wszystkich krajów UE. Dzięki VAT OSS można złożyć deklarację za sprzedaż do każdego z krajów UE w ramach jednego rozliczenia do jednego urzędu. Co jeszcze warto wiedzieć o VAT OSS?

Amerykańska spółka LLC a ulga IP Box w Polsce

Amerykańska spółka LLC a IP Box. Czy amerykańska spółka typu LLC może korzystać z preferencyjnej stawki podatkowej 5% w ramach tzw. ulgi IP Box?

Pierwsza wirtualna kasa fiskalna z homologacją

Wirtualna kasa fiskalna. Pierwsza kasa wirtualna do zastosowania ogólnego uzyskała homologację i wchodzi na rynek pod nazwą iPOS pocket. Kasy wirtualne to nowy rodzaj fiskalnych kas rejestrujących, które mają postać oprogramowania (aplikacji). W rozwiązaniu stworzonym przez firmę iPOS, aplikacja fiskalna została zainstalowana na terminalu płatniczym. Terminal, który dotychczas stał obok urządzenia fiskalnego, całkowicie przejmuje jego funkcje – nie tylko zrealizuje płatności bezgotówkowe, ale służy także do prowadzenia sprzedaży, wystawienia paragonu czy faktury.

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych

Rejestracja w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Ministerstwo Finansów przypomina o konieczności zarejestrowania się w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych. Termin na rejestrację upływa z końcem sierpnia.

Podatek przychodowy - Ministerstwo Finansów analizuje jego wprowadzenie

Podatek przychodowy. „Nie wykluczam” – powiedział 26 sierpnia 2021 r. minister finansów Tadeusz Kościński na pytanie o możliwość wprowadzenia podatku przychodowego podczas rozmowy w Polskim Radio 24. Dodał, że pomysł jest analizowany.

JPK_VAT z deklaracją - robocza wersja struktury logicznej

JPK_VAT z deklaracją. Resort finansów udostępnił roboczą wersję struktury logicznej. Nowa wersja struktury logicznej JPK_VAT z deklaracją zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.