Zakup samochodu w innym kraju UE przez podatnika zwolnionego z VAT

Zakup samochodu a zwolnienie z VAT. Nasz klient, który korzysta ze zwolnienia z VAT ze względu na obrót, chce kupić w Niemczech, na firmę, używany samochód o wartości około 60 000 zł. Czy należy rozliczyć VAT z tego tytułu? Czy nasz klient straci prawo do zastosowania zwolnienia?

Ważne!

Należy rozliczyć WNT z tytułu nabycia samochodu. W tym celu należy złożyć VAT-23 i wpłacić należny VAT, a następnie rozliczyć to nabycie w deklaracji VAT-8. Podatnik nie straci prawa do korzystania ze zwolnienia podmiotowego. Szczegóły poniżej

Nabycie wewnątrzwspólnotowe a zwolnienie z VAT

Nabywca korzystający ze zwolnienia ze względu na wysokość obrotów jest zobowiązany rozliczyć VAT z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego. Nabywca nie traci wtedy prawa do korzystania ze zwolnienia w stosunku do pozostałych czynności, które wykonuje. Jednak nie zawsze polski podatnik zwolniony z VAT musi rozliczyć VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia. Mają tutaj zastosowanie wszystkie wyłączenia, które są stosowane u czynnych podatników np. zakup w procedurze VAT marża. Zakładamy, że taka sytuacja nie ma miejsca w Państwa przypadku.

Ponadto wewnątrzwspólnotowe nabycie nie występuje, jeśli towary, z wyjątkiem nowych środków transportu i wyrobów akcyzowych, są nabywane przez:

a) rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej,

b) podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług,

c) podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku ze względu na wysokość obrotów (art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT),

d) osoby prawne, które nie są podatnikami

- a całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego i w poprzednim roku kwoty 50 000 zł.

Limit 50 tys. zł

Podatnik zwolniony z VAT rozlicza podatek od wewnątrzwspólnotowego nabycia zawsze wtedy, gdy wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia przekroczyła 50 000 zł. Przy ustalaniu wartości wewnątrzwspólnotowego nabycia nabywca nie wlicza kwoty zagranicznego VAT ani nabycia nowych środków transportu oraz wyrobów akcyzowych, które - niezależnie od ich wartości - zawsze muszą być opodatkowane VAT.

Ponieważ w przypadku Państwa klienta wartość nabyć wewnątrzwspólnotowych przekroczyła 50 000 zł, będzie on musiał rozliczyć WNT. Nie straci prawa do zwolnienia tylko z tego powodu, że musi rozliczyć WNT. Wartość wewnątrzwspólnotowych nabyć nie wpływa jednak na kwotę limitu uprawniającą do korzystania ze zwolnienia na podstawie art. 113 ustawy o VAT (nie wlicza się jej do limitu).

Czy zwolnienie z VAT się nadal opłaca?

Ale należy przeanalizować, czy takie zwolnienie się nadal opłaca. Gdy podatnik korzysta ze zwolnienia, rozliczając WNT, nalicza tylko VAT. Podatnik zarejestrowany rozlicza VAT należny, ale co do zasady podatek ten jest również podatkiem naliczonym. Dlatego WNT jest neutralne podatkowo.

Obowiązki nabywcy zwolnionego z VAT z tyt. nabycia wewnątrzwspólnotowego

Gdy jednak klient nie zdecyduje się na rezygnację ze zwolnienia, czekają go z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia samochodu następujące obowiązki:

rejestracja VAT UE przed dokonaniem nabycia;

złożenie informacji VAT-23 oraz obliczenie i wpłacenie VAT w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego na rachunek urzędu skarbowego; do informacji dołącza się kopię faktury potwierdzającej nabycie środka transportu przez podatnika;

złożenie VAT-8 do 25 dnia następnego miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy; należy pamiętać, że podatnik VAT UE ma obowiązek składać również zerowe deklaracje VAT-8, dlatego jeśli nie są planowane kolejne transakcje wewnątrzwspólnotowe , najlepiej po dokonanym rozliczeniu wyrejestrować się;

złożenie informacji podsumowującej VAT-UE do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Obowiązek podatkowy

Należy pamiętać, że obowiązek podatkowy powstanie w dniu wystawienia faktury, ale nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania nabycia.

Podstawa prawna: art. 10, art. 97 ust. 1, art. 99 ust. 8, art. 103 ust. 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług - j.t. Dz.U. z 2021 r. poz. 685; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 1626.

Marcin Jasiński, ekspert w zakresie VAT