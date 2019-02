Obowiązkowy split payment w Polsce od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r.?

23 stycznia 2019 r. Komisja Europejska opublikowała projekt decyzji derogacyjnej, która zezwala Polsce na stosowanie obowiązkowego mechanizmu split payment (podzielonej płatności) w VAT w okresie od 1 marca 2019 r. do 28 lutego 2022 r. Obowiązkowy split payment ma być stosowany do niektórych grup towarów i usług wymienionych w załączniku do tej decyzji.