Usługa gastronomiczna z dostawą - stawka VAT i ewidencja na kasie fiskalnej

Koszty opakowań i transportu doliczone do usługi serwowania posiłków nie stanowią samodzielnej usługi, lecz są to koszty dodatkowe podstawowej czynności, jaką jest usługa związana z wyżywieniem. Koszty te, jako element świadczenia zasadniczego, powinny zwiększać kwotę należną od nabywcy z tytułu świadczenia usługi i być opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla świadczonej usługi głównej.

Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora krajowej informacji Skarbowej z 8 stycznia 2019 r., 0115-KDIT1-1.4012.829.2018.1.BS.

Sprawa dotyczyła podatnika prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na świadczeniu usług gastronomicznych. Usługi te polegają na przygotowywaniu i serwowaniu burgerów oraz dostarczaniu ich na podstawie zamówień składanych przez klientów. Burgery przygotowywane są w wynajmowanym przez podatnika lokalu. Klienci mają możliwość spożywania burgerów na miejscu w lokalu, a także mogą zamawiać zapakowane dania na wynos osobiście w placówce lub telefonicznie. Podatnik nie świadczy odrębnych usług transportowych, nie sprzedaje również opakowań. Koszty dowozu burgerów oraz koszty opakowań są kosztami dodatkowymi podstawowej czynności, jaką jest usługa związana z wyżywieniem, a więc nie stanowią one w działalności podatnika samodzielnej usługi. Koszty te, jako element świadczenia zasadniczego, zwiększają kwotę należną od nabywcy z tytułu świadczenia usługi i są opodatkowane według stawki podatkowej właściwej dla świadczonej usługi głównej, tj. w tym przypadku według stawki 8%. Korzystając z tego uprawnienia do sprzedaży burgerów z dowozem do klienta stosuje do całości (burgerów, opakowań i transportu) jedną stawkę podatku VAT, tj. 8%, przy czym na kasie fiskalnej każda z pozycji występuje osobno.

W związku z tym podatnik zapytał organ podatkowy, czy usługi związane ze sprzedażą burgerów na wynos oraz koszt opakowań i dowozu powinny być traktowane jako usługa kompleksowa podlegająca opodatkowaniu stawką 8% oraz czy sprzedaż ta na paragonie fiskalnym powinna być umieszczana na jednej pozycji ze stawką 8%, czy osobno?

Zdaniem podatnika, sprzedaż burgerów na wynos wraz z kosztem opakowania i dowozu należy traktować jako usługę kompleksową i stosować obniżoną stawkę VAT 8%, którą powinno się ewidencjonować w jednej pozycji na paragonie.

Organ uznał to stanowisko za prawidłowe. W uzasadnieniu podkreślił, że opakowanie i transport burgera, stanowią cel sam w sobie i powinny one być traktowane jako odrębne, niezależne świadczenie. Realizacja przez podatnika usługi dostawy burgera odbywa się łącznie z opakowaniem i usługą transportu, a celem klienta jest nabycie usługi związanej z wyżywieniem. Skoro więc w tej sprawie, koszty nie stanowią samodzielnego świadczenia, lecz są elementem podstawowej czynności, jaką jest świadczenie usług związanych z wyżywieniem w postaci sprzedaży posiłku (burgera), to co do zasady nie powinny być wykazywane w odrębnej pozycji paragonu dokumentującego świadczenie usługi głównej.

Patrycja Łukasiewicz

Źródło: taxonline.pl