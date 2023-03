Korekta cen transferowych a VAT. Dyrektor KIS: Korekta dochodowości wpływa na rozliczenia VAT

W pierwszym z artykułów poświęconych temu zagadnieniu omówiliśmy interpretację indywidualną, w której organ podatkowy stanął na stanowisku, iż korekta dochodowości, mająca na celu jej wyrównanie do poziomu rynkowego, pozostaje poza zakresem opodatkowania VAT (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 9 września 2022 r., nr 0114-KDIP4-3.4012.376.2022.2.DM). Mając na uwadze niejasne i w dużej mierze ocenne przesłanki opodatkowania płatności wyrównawczych, postawiliśmy przy tym retoryczne pytanie:

Czy rozstrzygnięcie organu podatkowego w tej sprawie byłoby odmienne, gdyby mechanizm korekty dochodowości zakładał – pomimo braku bezpośredniego związku z transakcjami dokonanymi w przeszłości – proporcjonalne rozdzielenie skumulowanej kwoty korekty dochodowości za dany okres, pomiędzy poszczególne faktury wystawione/dostawy dokonane/towary sprzedane w tym okresie?

Metodologia kalkulacji korekty dochodowości

Taka metodologia kalkulacji korekty dochodowości przedstawiona została w sprawie rozstrzygniętej interpretacją indywidualną z maja ub.r., w której organ podatkowy w istocie potwierdził, że wyrównanie poziomu dochodowości, dokonywane na opisanych we wniosku zasadach, wpływa na rozliczenia VAT, w związku z obowiązkiem skorygowania podstawy opodatkowania oraz podatku VAT z tytułu dokonanych wcześniej transakcji (interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 2 maja 2022 r., nr 0111-KDIB3-3.4012.80.2022.1.PK).

Czego dotyczyła sprawa?

Z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej zwrócił się podatnik należący do międzynarodowej grupy kapitałowej będącej producentem samochodów osobowych i ciężarowych. Przedmiotem działalności wnioskodawcy jest m.in. dystrybucja samochodów oraz części zamiennych do samochodów na terytorium Polski, nabywanych uprzednio od dostawcy – spółki powiązanej z wnioskodawcą, w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), a następnie odsprzedawanych innym podmiotom.



W trakcie danego roku wnioskodawca nabywa samochody od dostawcy na warunkach mających na celu zapewnić wnioskodawcy uzyskanie zwrotu z całej sprzedaży (obejmującej m.in. sprzedaż samochodów i części zamiennych do nich) na poziomie rynkowym, na podstawie dokonywanych analiz (docelowy zwrot ze sprzedaży ustalany jest przed rozpoczęciem każdego roku, ponadto dochodowość wnioskodawcy analizowana jest także w trakcie danego roku). Pomimo tak ustalonych warunków transakcyjnych, wskutek czynników zewnętrznych, niemożliwych do przewidzenia w trakcie budżetowania, w praktyce zdarza się, że wysokość zwrotu ze sprzedaży, zrealizowana przez wnioskodawcę za dany rok, odbiega od ustalonej wartości rynkowej. W takim przypadku konieczne jest dokonanie korekty rozliczeń z dostawcą, w celu wyrównania dochodowości wnioskodawcy do poziomu rynkowego (zgodnie z wyjaśnieniami wnioskodawcy, korekta dochodowości odnosi się wyłącznie do samochodów, ponieważ głównym przedmiotem jego działalności jest dystrybucja samochodów).

Odnosząc się do procesu dokonywania korekt dochodowości, wnioskodawca wyjaśnił, że:

Dalszy ciąg materiału pod wideo

spółki ustalają listę samochodów nabytych i sprzedanych w danym roku, które mają zostać objęte korektą;

następnie dostawca oblicza skumulowaną kwotę korekty dochodowości za dany rok , po czym rozdziela ją pomiędzy wszystkie wylistowane samochody – w ten sposób skalkulowana zostaje wartość korekty przypadająca na konkretny samochód;

, po czym w dalszej kolejności wnioskodawca otrzymuje od dostawcy dokument korygujący odnoszący się do nabytych od niego samochodów, wystawiony w formie pojedynczej lub zbiorczej noty księgowej (obciążeniowej lub kredytowej – w przypadku, gdy wysokość zwrotu ze sprzedaży wnioskodawcy jest odpowiednio wyższa lub niższa od ustalonej wartości rynkowej);

nota korygująca odnosząca się do pojedynczego samochodu określa numer pierwotnej faktury dokumentującej sprzedaż danego samochodu , jego indywidualny numer VIN, datę dostawy, numer zamówienia oraz kwotę korekty ;

, jego indywidualny numer VIN, datę dostawy, numer zamówienia oraz ; natomiast zbiorcza nota korygująca wskazuje łączną kwotę korekty, a jej integralną cześć stanowi załącznik prezentujący przełożenie korekty na indywidualne ceny poszczególnych samochodów (zawiera on dane dotyczące indywidualnego numeru VIN konkretnego samochodu, datę dostawy, numer zamówienia oraz kwotę korekty przypadającą na dany samochód).

Na gruncie przedstawionych okoliczności faktycznych wnioskodawca zapytał o wpływ otrzymanych dokumentów korygujących na rozliczenia VAT.

Korekta cen transferowych (korekta dochodowości) a VAT. Stanowisko podatnika

Zdaniem wnioskodawcy, otrzymane od dostawcy noty korygujące, mające na celu wyrównanie poziomu dochodowości wnioskodawcy poprzez skorygowanie cen poszczególnych samochodów, powinny być traktowane jako korekty (in plus lub in minus) podstawy opodatkowania oraz podatku VAT z tytułu dokonanych wcześniej WNT, wpływając tym samym na rozliczenia VAT wnioskodawcy.

Uzasadniając swoje stanowisko wnioskodawca wskazał m.in., że:

otrzymując do dostawcy dokument korygujący odnoszący się do nabytych od niego samochodów, wnioskodawca posiada każdorazowo informację na temat kwoty korekty (in plus/in minus) przypadającej na cenę konkretnego samochodu (możliwego do identyfikacji w związku ze wskazaniem numeru VIN) – kwota korekty uwzględniona jest bowiem w pojedynczej nocie księgowej lub w załączniku stanowiącym integralną część noty zbiorczej;

(możliwego do identyfikacji w związku ze wskazaniem numeru VIN) – kwota korekty uwzględniona jest bowiem w pojedynczej nocie księgowej lub w załączniku stanowiącym integralną część noty zbiorczej; skoro otrzymane od dostawcy dokumenty korygujące odnoszą się do poszczególnych samochodów, których nabycie zostało wcześniej wykazane dla celów VAT jako WNT – to późniejsza zmiana (zwiększenie/obniżenie) podstawy opodatkowania z tytułu tej transakcji skutkuje w myśl przepisów ustawy o VAT obowiązkiem dokonania jej korekty ;

; końcowo, mając na uwadze, że dostawca traktuje przedmiotowe korekty dochodowości jako korekty podstawy opodatkowania z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – analogicznie powinien postąpić wnioskodawca (korygując odpowiednio podstawę opodatkowania oraz VAT z tytułu WNT) zważywszy, że VAT jest podatkiem zharmonizowanym.

Dyrektor KIS: Korekta dochodowości wpływa na rozliczenia VAT

W wydanej interpretacji Dyrektor KIS potwierdził prawidłowość stanowiska przedstawionego przez wnioskodawcę, iż korekta dochodowości wpływa na rozliczenia VAT. Podzielając argumentację podatnika, organ podatkowy odstąpił od uzasadnienia prawnego.

Ważne W odróżnieniu zatem od interpretacji indywidualnej przedstawionej w naszym poprzednim artykule, w tym przypadku organ podatkowy opowiedział się za opodatkowaniem VAT korekty dochodowości. Odmienne rozstrzygnięcia zapadłe w obydwu omówionych sprawach nasuwają kolejne pytanie – czy w takim razie to podatnik de facto przesądza o skutkach podatkowych płatności wyrównawczych na gruncie VAT, w związku z przyjęciem określonej metodologii kalkulacji korekty dochodowości?

Justyna Kowalik, doradca podatkowy w ENODO Advisors, specjalizuje się w podatku od towarów i usług.