Księgowość > Rachunkowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Amortyzacja > Zmiany w leasingu od 2019 r - czy nadal będzie się opłacał?

Zmiany w leasingu od 2019 r - czy nadal będzie się opłacał?

Od 2019 r. przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na zapłatę rat leasingowych, ale tylko do kwoty 150 000 zł. Oznacza to, że jedynie dla samochodów do wartości 150 000 zł (kwota netto + VAT niepodlegający odliczeniu) będzie można rozliczyć w kosztach całą wartość zapłaconych rat leasingowych.