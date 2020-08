Wszystko, co przedsiębiorca powinien wiedzieć o różnicach kursowych

Czym są różnice kursowe?

W dzisiejszych czasach przedsiębiorcy mają dużo łatwiejszy dostęp do rynków zagranicznych, co wiąże się z wykonywaniem usług, za które płaci się obcą walutą. Właśnie w takich okolicznościach powstają różnice kursowe. Są to nieścisłości fakturowe, które wynikają z różnicy kwoty do zapłaty przeliczanej na złotówki zgodnie z przepisami o podatku dochodowym.

Data płatności na fakturze nie jest tożsama z datą zaksięgowania płatności, co dodatkowo komplikuje sytuację, bo kursy walut nieustannie się zmieniają. Rozwiązanie tego problemu nie jest jednak trudne.





Przepisy, a różnice walutowe

Zgodnie z ustawą o przedsiębiorczości, każdy właściciel firmy, który handluje z sąsiadami z zagranicy, jest zobligowany do prowadzenia księgowości w polskiej walucie. Każdorazowo po zakończeniu transakcji, takiego przedsiębiorcę obliguje się do sporządzenia odpowiedniego zapisu księgowego.

Przeliczenie wartości kwoty, która znajdzie się na fakturze, zgodnie z prawem, musi nastąpić dwukrotnie. Dlaczego? Bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiednio zaksięgować powstałe różnice walutowe. Zatem za pierwszym razem należy przeliczyć stawkę zgodnie z kursem NBP w dniu poprzedzającym wystąpienie obowiązku podatkowego. Kolejnego przewalutowania należy dokonać w chwili rozliczenia transakcji zgodnie z kursem, który obowiązuje w danym momencie. I tutaj powstaje problem, owa różnica walutowa, gdyż kursy te będą się od siebie różnić.

Różnice kursowe dodatnie i ujemne

Różnice kursowe to temat ważny dla właściciela firmy w kwestii uzyskania przychodów lub pozostałych przychodów z działalności gospodarczej. Zatem warto dowiedzieć się, jak je wyliczyć.

W tym przypadku bierze się pod uwagę dwie daty: moment wystawienia faktury oraz czas, w jakim została dokonana płatność za usługę. Po skalkulowaniu tych różnic wynik końcowy może być dodatni lub ujemny.

Różnice kursowe dodatnie — powstają w sytuacji, gdy kwota na fakturze jest niższa niż rzeczywista kwota do zapłaty, jaka wygenerowała się po przeliczeniu zgodnie ze średnim kursem NBP. Przewalutowanie wykonuje się w dniu poprzedzającym dzień wystawienia faktury oraz bezpośrednio przed dniem otrzymania zapłaty. Powstałe różnice kursowe należy wliczyć do pozostałych przychodów firmy.

Różnice kursowe ujemne — to przeciwieństwo sytuacji przedstawionej powyżej. Kwota obecna na fakturze jest wyższa niż rzeczywista kwota do zapłaty wygenerowana po przekalkulowaniu zgodnie z kursem NBP. W tym przypadku różnica kursowa stanowi koszt uzyskania przychodu firmy.

Księgowanie różnic kursowych

W sytuacji, gdy księgowością zajmuje się wykwalifikowana osoba, różnice kursowe nie powinny stanowić problemu. Różnice kursowe powstają w momencie, gdy spełnione są dwie kwestie: wystawiono fakturę w walucie obcej i dokonano za nią płatności w innej walucie.

Chcąc je zaksięgować, wystarczy posłużyć się dowodem księgowym z rodzaju dowód wewnętrzny (DW). W sytuacji, gdy rozliczenie tych różnic dotyczy kilku transakcji wykonanych na przełomie całego miesiąca, można je zaksięgować na podstawie dokumentu zbiorczego w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.

W tym miejscu konieczna jest także informacja o tym, jaka jest to różnica – dodatnia, czy ujemna. Wtedy będzie wiadomo, jak prawidłowo ująć różnice kursowe w ewidencji księgowej.

KPiR

Różnice kursowe w Księdze Przychodów i Rozchodów można wpisać w dwie kolumny – przychód i koszt. W pierwszej z nich należy ująć dodatnią różnicę kursową (dowodem wewnętrznym jest „8 – Pozostałe przychody”). W sytuacji, gdy mamy do czynienia z ujemną różnicą kursową, wpisujemy ją do kolumny stanowiącej koszt z dopiskiem „13 – Pozostałe wydatki”.

Księgi handlowe

W tym przypadku, pracuje się na dwóch kontach firmowych: przychody i koszty. W sytuacji uzyskania dodatniej różnicy walutowej, w kocie stanowiącym przychód powinna znaleźć się informacja „750 – Przychody finansowe”. Gdy mamy do czynienia z wartością ujemną, należy skorzystać z konta rejestrującego koszty z dopiskiem „751 – Koszty finansowe”.

Istnieje również możliwość, by firma wydzieliła w planie tych kont osobne konta analityczne, co może ułatwić tego typu operacje.

Szymon Kwasigroch

Systim.pl

