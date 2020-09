Przedłużenie terminu na zatwierdzenie sprawozdania finansowego przez spółdzielnie

Nowe rozwiązanie przewiduje projekt rozporządzenia Ministra Finansów z 4 września 2020 r., który zakłada zmianę rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. poz. 570).

Zaproponowane przez ustawodawcę rozwiązanie polega na odpowiednim wydłużeniu terminów, tak aby zapewnić możliwość zatwierdzenia sprawozdań finansowych przez walne zgromadzenia spółdzielni w świetle art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz wprowadzić możliwość zatwierdzania sprawozdań finansowych przez jednostki o bardzo liczebnych organach zatwierdzających, w terminie umożliwiającym zorganizowanie posiedzeń tychże organów (tj. do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego).





Zgodnie z projektowanym zapisem rozporządzenia, na podstawie art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.) w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570) w § 3 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Termin określony w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w przypadku:

1) spółdzielni, w których ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia przypadał w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, trwającego w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568, 695, 1086, 1262 i 1478) lub ogłoszonego bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie tej ustawy

– przedłuża się do dnia odbycia walnego zgromadzenia, o którym mowa w art. 90 ustawy tej ustawy;

2) jednostek innych niż określone w pkt 1, które nie są spółkami kapitałowymi, spółkami komandytowo-akcyjnymi i spółkami jawnymi lub komandytowymi, których wszystkimi wspólnikami lub akcjonariuszami ponoszącymi nieograniczoną odpowiedzialność są spółki kapitałowe, spółki komandytowo-akcyjne lub spółki z innych państw o podobnej do tych spółek formie prawnej, w których:

a) liczba członków organów zarządzających przewyższa ograniczenia w zakresie zgromadzeń, spotkań i zebrań, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 46a ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.), oraz

b) brak jest możliwości podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość

– przedłuża się do 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii albo ogłoszonego bezpośrednio po nim stanu zagrożenia epidemicznego.”.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Z informacji podanych przez MF wynika, że na zmianach skorzysta około 9 tys. spółdzielni, w tym około 3,5 tys. spółdzielni mieszkaniowych.

Potrzeba nowelizacji, jak czytamy w uzasadnieniu do projektu, wynika z konieczności uwzględnienia treści art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568,z późn. zm.), który przewiduje przedłużenie do 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii terminu zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni albo zebrania właścicieli lokali. W § 3 ust. 4 przewidziano bowiem, że co do zasady, termin na zatwierdzenie sprawozdania finansowego, zawarty w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września o rachunkowości, przedłuża się o 3 miesiące. W przypadku jednostek dla których rok obrotowy zgodny jest z rokiem kalendarzowym, oznaczało to przesunięcie terminu zatwierdzenia sprawozdania finansowego do dnia 30 września 2020 r. W momencie wydania rozporządzenia nie było możliwe wyznaczenie horyzontu czasowego trwania epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.