Księgowi, technologia i społeczeństwo 5.0

Jak wynika z raportu „Technologia w służbie bezpieczeństwu. Czy Polacy zostaną społeczeństwem 5.0?”, opracowanego przez fundację Digital Poland, coraz więcej z nas, bo aż 80%, jest zdania, że technologie rzeczywiście w zauważalny sposób ułatwiają codzienne życie. Polubiliśmy automatyzację procesów i ubolewamy nad tym, że w niektórych firmach brakuje innowacyjności. Przyznaje to prawie 50% badanych.

Od pandemii do cyfryzacji

Jak można podnieść poziom innowacyjności polskiego biznesu i w jaki sposób pomaga w tym branża księgowa? Przedsiębiorstwa, które nie mają odpowiednich technologii, coraz częściej decydują się na skorzystanie z usług biur rachunkowych. A to właśnie one przenoszą dziś księgowość do świata online. Dzięki temu szybciej i sprawniej obsługują rosnącą grupę klientów. Uczą też współpracujące z nimi firmy nowych sposobów komunikacji i współdziałania w wirtualnym świecie.





- Pandemia zdecydowanie korzystnie wpłynęła na poziom kompetencji cyfrowych całego społeczeństwa. Zamknięcie w domach, praca zdalna, ograniczenie handlu w sklepach stacjonarnych niejako zmusiły nas do przeniesienia części życia oraz biznesu do świata wirtualnego. To sprawiło, że wiele firm, w tym biur rachunkowych, zdecydowało się na wprowadzenie nowych rozwiązań, które dziś podnoszą ich konkurencyjność na rynku i pomagają w kontaktach z klientami. Księgowi najczęściej wybierają programy odczytujące dane z dokumentów, umożliwiające ich gromadzenie w elektronicznym archiwum lub ułatwiające zarządzanie pracą w biurze rachunkowym – wyjaśnia Krzysztof Wojtas, prezes zarządu BrainSHARE IT, producenta programu SaldeoSMART.

Praca zdalna zwiększyła też odsetek osób, które postawiły na w pełni cyfrową komunikację. 88% badanych chce dziś mieć możliwość przechowywania całości swojej korespondencji w formie elektronicznej. Dotyczy to również e-faktur.

- Potrzeba szybkiej komunikacji zaowocowała rozwiązaniami, które pozwalają zgromadzić ważną korespondencję w jednym miejscu. Zamiast przesyłać e-maile, księgowi mogą kontaktować się z klientami za pomocą programu, mając jednocześnie pod ręką całą dokumentację klienta – dodaje Krzysztof Wojtas.

Na czym polega społeczeństwo 5.0?

Proces transformacji cyfrowej, który przyśpieszyła pandemia, to jednak dopiero początek zmian. Przyszłością jest społeczeństwo 5.0. To zapoczątkowana w Japonii koncepcja nowego modelu społeczeństwa. Ma on być on skoncentrowany na człowieku oraz podnoszeniu jakości jego życia, które opiera się na integracji nowych technologii z ludźmi. W społeczeństwie 5.0 świat realny przenika się zatem z cyberprzestrzenią, a u podstaw działań leżą big data, sztuczna inteligencja, internet rzeczy czy automatyka. Dzięki nim rozwiązywane są problemy społeczne i gospodarcze.

Koncepcja ta funkcjonuje także pod nazwą społeczeństwa kreatywnego, w którym stale tworzy się nowe wartości i usługi, dba się o zrównoważony i trwały rozwój. To wszystko sprawia, że życie ludzi staje się wygodniejsze.

Członkowie społeczeństwa 5.0 są otwarci, szanują się wzajemnie i nie tworzą międzypokoleniowych barier. Co zrozumiałe, doceniają innowacje oraz współpracę biznesu, państw oraz organizacji pozarządowych, która jest podstawą do tworzenia nowoczesnych rozwiązań - nie tylko na rynku krajowym, ale i globalnym.

Jaką rolę pełnią księgowi w społeczeństwie 5.0?

Jaką rolę w budowaniu tak zdefiniowanego społeczeństwa odgrywa dziś księgowość? Przede wszystkim dzięki wprowadzaniu technologii tworzy nowe standardy współpracy, komunikacji oraz wymiany danych między instytucjami oraz ich pracownikami. To z kolei pozwala przyspieszać proces cyfryzacji w Polsce. Choć dzięki pandemii przebiega on sprawniej, w najnowszym rankingu DESI (Digital Economy And Society Index), prezentującym rozwój cyfrowej gospodarki oraz społeczeństwa, zajęliśmy dopiero 23 miejsce na 28 państw Unii Europejskiej. Wciąż mamy zatem wiele do zrobienia, a w podnoszeniu kompetencji cyfrowych Polaków z pewnością pomogą branże, które tak jak dziś księgowość wdrożą innowacje oparte na danych i zaczną z nich na co dzień korzystać.

- Połączenie technologii z pracą księgowych sprawia, że pewne czynności mogą być wykonywane jednocześnie. Gdy dane są automatycznie odczytywane z faktur, księgowi mają czas na przygotowanie deklaracji lub obsługę klientów. Dzięki temu, że system zdejmuje z pracowników biur rachunkowych konieczność realizacji wielu zadań, są oni w stanie skupić swoją uwagę na trudniejszych zagadnieniach lub poszerzyć swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje – tłumaczy Krzysztof Wojtas.

Pandemia przyspieszyła wdrożenie nowych technologii w wielu branżach. Pojawiły się rozwiązania usprawniające pracę z danymi oraz wirtualne współdziałanie zespołów. Wiele firm zaczęło wystawiać faktury online i przesyłać księgowym dokumenty za pomocą odpowiednich programów. Zarówno przedsiębiorstwa, jak i biura rachunkowe wkroczyły do cyfrowego świata. A to wszystko przybliża nas do miana społeczeństwa 5.0.