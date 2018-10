Jednolity portal cyfrowy w UE - dostęp online do informacji i procedur administracyjnych

Przyjęte przez Radę UE rozporządzenie w sprawie utworzenia jednolitego portalu cyfrowego jest rezultatem czerwcowego porozumienia z Parlamentem Europejskim. Portal da osobom prywatnym i firmom dostęp do elektronicznych informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów.

Jednolity portal cyfrowy będzie dodatkowym, potężnym narzędziem dla osób prywatnych i firm korzystających w innym państwie członkowskim ze swobody przemieszczania się i swobody przedsiębiorczości. Każdy, na równych warunkach, zyska bezpośredni elektroniczny dostęp do informacji i procedur. To kolejny dobitny przykład korzyści, jakie daje jednolity rynek cyfrowy - powiedziała Margarete Schramböck, austriacka minister spraw cyfrowych i gospodarczych.

Główne elementy jednolitego portalu cyfrowego

Jednolity portal cyfrowy skorzysta z istniejącej już nazwy portalu „Twoja Europa” i przejmie jego wspólny interfejs użytkownika. Interfejs będzie łatwy w obsłudze i dostępny we wszystkich językach urzędowych UE. Nowy portal zintegruje różne sieci i usługi, które powstały na szczeblu krajowym i unijnym dla wsparcia działalności transgranicznej. Chodzi o: europejskie centra konsumenckie, portal Twoja Europa – Porady, SOLVIT, Punkt Informacyjny IPR, Europe Direct oraz sieć Enterprise Europe Network.

W ramach interfejsu powstanie centralny punkt dostępu do informacji o korzystaniu z praw do mobilności w UE. Będzie też zapewniony pełny, niedyskryminujący dostęp do różnych elektronicznych procedur.



Podstawowa zasada działania portalu zakłada, że jeżeli dana procedura jest dostępna dla obywateli jednego państwa członkowskiego, powinna być równie dostępna dla użytkowników z pozostałych państw członkowskich.

Niektóre kluczowe procedury administracyjne będą dostępne on-line dla użytkowników krajowych, jak i transgranicznych. Procedury te służą różnym czynnościom w ramach działalności gospodarczej, pracy, studiów lub przeprowadzki. Pozwalają złożyć wniosek np. o potwierdzenie miejsca pobytu, kredyt studencki lub stypendium, uznanie tytułu naukowego, europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego, rejestrację pojazdu, świadczenia emerytalno-rentowe lub rejestrację pracowników w systemach emerytalno-rentowych i ubezpieczeniowych.

Nowy portal pomoże też ograniczyć obciążenia administracyjne. W znacznym stopniu będzie się opierał na zasadzie jednorazowości: osoby i firmy będą musiały dostarczyć tych samych informacji administracji publicznej tylko raz.

Portal będzie bazować na narzędziach technicznych opracowanych przez Komisję we współpracy z organami administracji krajowej.

Co dalej?

Rada i Parlament Europejski muszą teraz podpisać przyjęte rozporządzenie. Podpisany akt ukaże się w Dzienniku Urzędowym UE, a jego przepisy wejdą w życie 20 dni później.

Aby jednak administracje krajowe, regionalne i lokalne miały więcej czasu na dostosowanie, przewidziano, że wszystkie docelowe informacje i procedury będą musiały się znaleźć w internecie w terminie 2, 4 lub 5 lat po wejściu rozporządzenia w życie w zależności od kwestii, której dotyczą informacje i procedury.

Kontekst

2 maja 2017 r. Komisja zaproponowała utworzenie jednolitego portalu cyfrowego.

Propozycja ta była odpowiedzią na apele obywateli i firm o łatwiejszy dostęp do informacji, procedur oraz usług wsparcia i rozwiązywania problemów.

W strategii jednolitego rynku cyfrowego uznano, że potrzeby obywateli i firm w ich własnym kraju i za granicą można lepiej zaspokoić, rozszerzając i integrując istniejące europejskie portale, sieci, usługi i systemy oraz łącząc je w ramach jednolitego portalu cyfrowego.

Rozporządzenie to część tzw. pakietu na rzecz przestrzegania przepisów, na który składają się również projekt legislacyjny w sprawie narzędzia informacyjnego dotyczącego jednolitego rynku oraz środki mające usprawnić system SOLVIT (bezpłatna strona internetowa do rozwiązywania problemów rynku wewnętrznego).