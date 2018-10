Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Dyrektywa o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy

Dyrektywa o prawnokarnych środkach przeciwdziałania praniu pieniędzy

11 października 2018 r. Rada UE przyjęła nową dyrektywę o walce z praniem pieniędzy. Dyrektywa wprowadza nowe przepisy karne, które będą odcinać i blokować dostęp przestępców do środków finansowych, w tym środków wykorzystywanych do celów terrorystycznych. Po opublikowaniu dyrektywy w Dzienniku Urzędowym UE, państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przeniesienie jej przepisów do prawa krajowego.