Zawieszenie podatku od sprzedaży detalicznej do końca 2019 roku

Do dnia 31 grudnia 2018 r. - na podstawie ustawy z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. poz. 2178) - zawieszone jest stosowanie przepisów ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1325).

Konieczność przedłużenia terminu zawieszenia związana jest z nierozpoznaniem skarg złożonych przez Polskę do TSUE na decyzje Komisji Europejskiej dotyczące podatku od sprzedaży detalicznej: z 19 września 2016 r. (skarga z 30 listopada 2016 r., sygn. akt T-836/16) oraz z 30 czerwca 2017 r. (skarga z dnia 13 września 2017 r., sygn. akt T-624/17), w których Polska wnosi o stwierdzenie nieważności decyzji KE.

Od rozstrzygnięcia TSUE uzależniona będzie możliwość pobierania podatku na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 lipca 2016 r. o podatku od sprzedaży detalicznej.

Istnieje ryzyko, że skargi nie zostaną rozpoznane przez TSUE do końca obowiązującego obecnie terminu zawieszenia stosowania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej (tj. do końca 2018 roku). Wobec powyższego istnieje konieczność dalszego zawieszenia stosowania jej przepisów.

Skutkiem projektowanej przez Ministra Finansów nowelizacji będzie kontynuacja zawieszenia działania ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej, a potencjalni podatnicy podatku od sprzedaży detalicznej nie będą zobowiązani do składania deklaracji podatkowych o wysokości podatku oraz do obliczania i wpłacania podatku od sprzedaży detalicznej - do końca 2019 r.

Proponuje się wejście w życie projektowanej ustawy z dniem 1 stycznia 2019 r., tj. od dnia następującego po dniu, w którym skończy się termin, na jaki zawieszono stosowanie przepisów ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej ustawą z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej.

