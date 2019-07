Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych dla większej grupy podatników

Badania pokazują, że spada popularność ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Przedsiębiorcy postulują zatem rozszerzenie grupy podatników uprawnionych do rozliczania z wykorzystaniem ryczałtu, co skutkowałoby wzrostem wpływów do budżetu. Duża część przedsiębiorców zdecydowałaby się na skorzystanie z tej możliwości, z uwagi na prostotę rozliczania ryczałtu.