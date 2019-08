Ministerstwo Finansów chce, by powstańcy warszawscy nie płacili podatku od nagrody

Obecnie żyje ok. 1,5 tys. uczestników Powstania Warszawskiego, a wartość nagrody dla jednego powstańca to ok. 5 tys. zł.

"Biorąc pod uwagę zasługi Powstańców Warszawy, sędziwy wiek osób nagrodzonych oraz zapewne związane z wiekiem kłopoty zdrowotne, powodujące zwiększenie wydatków na poratowanie zdrowia czy ułatwienie zwykłych czynności życiowych, opodatkowanie tych świadczeń byłoby przejawem nadmiernego fiskalizmu" - napisano w projekcie opublikowanym w czwartek (22 sierpnia) na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Projekt rozporządzenia zawiera propozycję zaniechania poboru podatku od nagród przyznanych Powstańcom Warszawskim przez Miasto Stołeczne Warszawa" - czytamy w uzasadnieniu rozporządzenia.

MF przypomniało, że Rada Miasta Stołecznego Warszawy 28 marca 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie zasad i trybu przyznania w 2019 roku Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy Powstańcom Warszawskim.

Resort tłumaczy, że wprowadzenie proponowanego rozwiązania wpłynie na obniżenie dochodów sektora finansów publicznych z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

"Podstawą do określenia wysokości skutków finansowych proponowanej regulacji stanowiły dane Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy dotyczące liczby obecnie żyjących uczestników Powstania Warszawskiego (blisko 1506 osób) oraz wartości nagrody dla jednego powstańca w wysokości 5000 zł" - czytamy. Średni wiek weteranów wynosi 94 lata.

W uzasadnieniu napisano, że świadczenie to stanowi formę pomocy finansowej dla bohaterów Powstania Warszawskiego. "Nagrody zostały już przekazane Powstańcom Warszawskim (miało to nastąpić do dnia 1 sierpnia br.), a w uzasadnionych przypadkach nastąpi to do końca bieżącego roku" - czytamy. (PAP)

