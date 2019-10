Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Mały ZUS plus od 2020 roku - składki liczone od dochodu

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii rozpoczęło konsultacje publiczne projektu ustawy, która ma wprowadzić tzw. Mały ZUS plus. Chodzi o możliwość płacenia przez najmniejsze firmy składek ZUS liczonych od dochodu. Ma to obniżyć tym przedsiębiorcom składki ZUS średnio o kilkaset złotych miesięcznie. Chęć korzystania z Małego ZUS-u plus będzie można zgłosić do końca stycznia, a nie, jak dotychczas, w ciągu 7 dniu od 1 stycznia.