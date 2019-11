Nowe technologie w służbie księgowego i przedsiębiorcy

Stanisław Hońko wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce uważa, że nowe technologie nie zastąpią księgowych. Automatyzacja odciąży ich w najprostszych czynnościach, dzięki czemu będą mieli więcej czasu na inne zadania wymagające większej kreatywności. „Stowarzyszenie Księgowych w Polsce walczy z krzywdzącym stereotypem, który ogranicza rolę księgowego w firmie. To on jest teraz duszą przedsiębiorstwa. Biznes powinien o tym wiedzieć i dlatego zorganizowaliśmy tę konferencję” - wyjaśnił.

O spowodowanej cyfryzacją zmianie sposobu współpracy firm z biurami rachunkowymi wypowiadali się również producenci oprogramowania księgowo-finansowego. Zwrócili uwagę na to, że zmiany nastąpią też w sferze wprowadzania danych do systemu. W księgowości postępuje digitalizacja, czyli przejście z danych w wersji papierowej na postać cyfrową. Nowe technologie mają być tu dużym wsparciem. Natomiast przedsiębiorcy coraz częściej oczekują dostępu do danych finansowych z dowolnego miejsca, o dowolnej porze.

„Ustawodawca zakłada, że wszyscy będziemy pracowali na danych cyfrowych, które będą mu przekazywane w sposób automatyczny. Przy okazji wprowadza zmiany w prawie i dodatkowe obowiązki kontroli. To duże wyzwanie, które wymaga wsparcia za pomocą narzędzi informatycznych” - podsumował Daniel Depa, z-ca dyrektora produkcji w firmie Soneta, oferującej system enova365.

Według Piotra Ciskiego, prezesa spółki Sage oferującej system Sage Symfonia, mamy do czynienia z rewolucją w zakresie cyfryzacji. Odbywa się ona na wielu płaszczyznach, co stawia biura rachunkowe w obliczu nowych wyzwań związanych z informatyzacją.

„Cyfryzacja będzie zmieniała procesy biznesowe w przedsiębiorstwie. Weźmy na przykład split payment, który wchodzi bardzo mocno i zastępuje odwrotne obciążenie VAT. My już na początku, wybierając odpowiedni towar, musimy mieć świadomość, że jest on objęty split paymentem czyli podzieloną płatnością. Tutaj biuro rachunkowe pełni rolę weryfikatora już na początku tego procesu, a nie w momencie, kiedy została błędnie wystawiona faktura, bo później zostaje korekta i komplikacje” - podkreślił Piotr Ciski. Według niego księgowy powinien być włączony w budowanie procesu po stronie klienta, ponieważ zazwyczaj tam występuje bardzo ważny element działalności gospodarczej związany z wystawianiem faktur, który podlega cyfryzacji. Uzupełnił, że dane przesyłane do fiskusa są coraz bardziej szczegółowe i obłożone dodatkowymi wymaganiami, co wymusza na księgowych jeszcze większą wiedzę oraz staranność.

„Księgowy ewoluuje w stronę doradcy. Nie tylko mówi czego nie możemy zrobić, ale również doradza przy zmieniających się przepisach prawa, przy zmieniających się okolicznościach funkcjonowania spółki w gospodarce w przestrzeni ekonomicznej, jak doprowadzić do tego, że nie wpłyniemy na rafy, tylko będziemy dalej spokojnie żeglować i firma będzie się mogła dalej rozwijać. Po tej konferencji jestem przekonana, że bez profesjonalnego biura rachunkowego i księgowego, będącego również doradcą, nie poradzimy sobie z rozwijaniem biznesu” - podsumowała Katarzyna Kasiak, współwłaściciel ARS Retail Group.

Drugi dzień Konferencji Przedsiębiorców i Księgowych poświęcono również tematowi funkcjonowania firm w dobie podwyższonego ryzyka. „Nie możemy już ufać scenariuszom dla przyszłej sytuacji gospodarczej” - stwierdził Piotr Soroczyński, główny ekonomista Krajowej Izby Gospodarczej. Na niepewne czasy doradzał firmom gromadzenie rezerw w postaci zapasów magazynowych oraz kadrowych. Płynność finansowa przedsiębiorstwa staje się ważniejsza od jego rentowności.

„Spory problem stanowi również dopasowanie do zmieniających się przepisów, które definiują rzeczywistość gospodarczą. Większość z nich jest potrzebna, ale trzeba pamiętać, że duża część zmian albo coś kosztuje, albo jest dla nas kłopotem organizacyjnym” - podkreślił Piotr Soroczyński.

„Osiągnęliśmy to, co planowaliśmy. Na konferencji mieliśmy rachunkowość i podatki, ogólną sytuację gospodarczą, stosunek pracodawca - pracownik, obowiązki księgowych, obowiązki pracodawców i wzajemne relacje między tymi dwoma grupami zawodowymi - powiedział na zakończenie Jerzy Koniecki. - W najbliższym czasie chcielibyśmy zorganizować następną konferencję, w podobnym układzie. Myślę, że wzbogacimy tematykę o umiejętności miękkie, o których również na dzisiejszej konferencji wspominaliśmy. Wierzę, że uczestnicy są zadowoleni i że życzeniem wszystkich jest kontynuacja tego typu działań”.

I Ogólnopolska Konferencja Przedsiębiorców i Księgowych „Poznajmy się!” przeszła nie tyle do historii, co zapoczątkowała cykl stałych spotkań obu tych środowisk. Druga edycja została zaplanowana na pierwszą dekadę października 2020 roku.

Konferencję, której organizatorem było Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, honorowym patronatem objęli: Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Rada Dialogu Społecznego, Business Centre Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Pracodawcy RP, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców. Partnerami strategicznymi byli Soneta sp. z o.o., czyli enova 365, oraz Sage sp. z o.o., czyli system Sage Symfonia, a sponsorami wydarzenia: KPMG, PGE i PZU SA. Patronat medialny sprawowali: Centrum Prasowe PAP, portal infor.pl, miesięcznik „Rachunkowość”, „Świat Księgowych”.

