Limit przychodów zobowiązujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych w 2020 r.

Limit przychodów dla ksiąg rachunkowych

W świetle przepisów ustawy o rachunkowości, jak również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

Wyrażony w euro limit przelicza się na walutę polską według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy. W dniu 1 października 2019 r. średni kurs euro ogłoszony przez NBP zawiera tabela nr 190/A/NBP/2019, zgodnie z którą wynosi on 4,3734 zł.

W związku z tym, dokonując przeliczenia, obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych od 1 stycznia 2020 r. wystąpi w przypadku gdy jednostka osiągnie w 2019 r. przychody w wysokości 8 747 000 zł.

Oznacza to, że limit ten w stosunku do roku 2019 uległ podwyższeniu, z uwagi na nieco wyższy kurs euro, dla ubiegłego roku wynosił bowiem 8 559 000 zł. W związku z tym będzie on o 188 tys. zł wyższy niż obowiązujący dla 2019 r. Co oznacza, że obowiązek zaprowadzenia ksiąg rachunkowych w nadchodzącym roku może dotyczyć mniejszej grupy jednostek.

Warto przypomnieć, że obecnie obowiązujący limit obligujący do prowadzenia ksiąg rachunkowych funkcjonuje od trzech lat, tzn. począwszy od 1 stycznia 2017 r. zwiększony został do 2 000 000 euro przychodów, poprzednio wynosił 1 200 000 euro.

Dobrowolne prowadzenie ksiąg rachunkowych

Przy czym, osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie mogą stosować zasady rachunkowości określone ustawą (prowadzić księgi rachunkowe) również od początku następnego roku obrotowego, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy są niższe niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro.

W tym przypadku osoby te lub wspólnicy przed rozpoczęciem roku obrotowego są obowiązani do zawiadomienia o tym urzędu skarbowego, właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne lub wspólnicy spółek cywilnych osób fizycznych mogą złożyć odpowiednie zawiadomienie.

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia sprawozdania finansowego

Do spółek jawnych osób fizycznych oraz spółek partnerskich, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i które nie stosują zasad rachunkowości określonych ustawą na podstawie ust. 2, stosuje się art. 70a ustawy o rachunkowości, tj. dotyczący składania oświadczenia o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

A zatem kierownik jednostki będącej spółką jawną osób fizycznych lub spółką partnerską, której przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły mniej niż równowartość w walucie polskiej 2 000 000 euro i która nie stosuje zasad rachunkowości, tj. nie prowadzi ksiąg rachunkowych, składa w sądzie rejestrowym prowadzącym Krajowy Rejestr Sądowy, w terminie 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy, oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego.

Podstawa prawna:

- ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342 ze zm.).