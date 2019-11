Uzgodniliśmy dziś ważne usprawnienie systemu podatków akcyzowych stosowanych w Europie. Unowocześnienie obecnych przepisów ma ograniczyć biurokrację i zmniejszyć koszty ponoszone przez małych producentów, a zarazem wesprzeć uczciwą konkurencję na jednolitym rynku - powiedział Mika Lintilä, fiński minister finansów

Akcyza to podatek pośredni od sprzedaży lub korzystania z konkretnych produktów podlegających takim opłatom. Dochody z tego podatku przypadają w całości krajowi, w którym jest on uiszczany. Od 1992 r. kraje UE dysponują wspólnymi przepisami, po to by wszędzie w UE akcyza była stosowana w ten sam sposób i do tych samych wyrobów.

Ogólne zasady podatku akcyzowego i współpraca administracyjna co do zawartości rejestrów elektronicznych

Proponowane akty mają służyć ujednoliceniu unijnej procedury akcyzowej i celnej, tak by zwiększyć swobodę przepływu wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji na jednolitym rynku, a jednocześnie sprawić, by państwa członkowskie pobierały właściwy podatek. Mają także zmniejszyć obciążenia administracyjne i prawne wobec małych firm. Przewiduje się środki mające usprawnić i uprościć procesy obejmujące interakcję w zakresie eksportu i importu wyrobów akcyzowych oraz wewnątrzunijny przepływ tych wyrobów.

Dyrektywa o ogólnych zasadach podatku akcyzowego zawiera m.in. wskazówki co do ilości wyrobów akcyzowych, które osoby prywatne mogą nabywać na użytek własny i przewozić z jednego państwa członkowskiego do innego bez podatku.

Wniosek dotyczący dyrektywy Rady ustanawiającej ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego Komisja Europejska przyjęła 25 maja 2018 r. Wnioskowi temu towarzyszył wniosek dotyczący rozporządzenia Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznego rejestru. Wnioski te mają na celu ujednolicenie unijnych procedur akcyzowych i celnych, zapewnienie większej jasności wewnątrzunijnych przemieszczeń wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji oraz ograniczenie obciążeń administracyjnych i prawnych dla małych przedsiębiorstw.

Wnioski zawierają liczne środki służące usprawnieniu i uproszczeniu procesów obejmujących interakcje w zakresie wywozu i przywozu wyrobów akcyzowych, interakcje między przedsiębiorstwami i sytuacje nadzwyczajne. Komitet Ekonomiczno-Społeczny wydał opinię 17 października 2018 r. Parlament Europejski wydał opinię w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Rady i wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady, odpowiednio, 27 marca 2019 r. i 3 października 2018 r.

Rada (ECOFIN) omówiła wniosek dotyczący dyrektywy Rady 12 marca 2019 r. i 17 maja 2019 r.

30 października 2019 r. Komitet Stałych Przedstawicieli potwierdził, że wszystkie delegacje są w stanie poprzeć kompromisowe teksty obu wniosków.

Co dalej?

Nowe przepisy zostaną sfinalizowane przez prawników lingwistów, a następnie formalnie przyjęte przez Radę.

Dyrektywa ustanawiająca ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego oraz rozporządzenie zmieniające rozporządzenie (UE) nr 389/2012 w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie podatków akcyzowych w odniesieniu do zawartości elektronicznego rejestru - mają wejść w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Jednak spora część przepisów tej dyrektywy i wszystkie przepisy ww. rozporządzenia mają być stosowane dopiero od 13 lutego 2023 r.

Porozumienie Rady UE o ogólnych zasadach podatku akcyzowego i współpracy administracyjnej, zawierające projekty dyrektywy i rozporządzenia