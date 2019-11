Podatki to inwestycja

Tadeusz Kościński złożył w piątek (29 listopada) wizytę w Izbie Administracji Skarbowej w Poznaniu. „To państwo jesteście jednostką, która ma styczność z rynkiem, z klientami” – powiedział do pracowników Izby.

„Musimy współpracować z rynkiem. Żeby rynek, podatnik, rozumiał, że podatki są jego inwestycją w Polsce, (...) że jest to coś pozytywnego, że Krajowa Administracja Skarbowa i Ministerstwo Finansów to nie jednostka, która zabiera. My w imieniu klientów (...) te pieniądze przekazujemy, byśmy mogli (je - PAP) inwestować i rozwijać polską gospodarkę” – powiedział minister.

Zwrócił uwagę, że to pracownicy skarbówki mają styczność z podatnikami, czyli - jak podkreślał minister - „z klientami”.

„Mamy 27 mln klientów, więc to państwo wiedzą czego klienci potrzebują. Naszą rolą w ministerstwie jest, by państwa wspierać naszymi produktami. Niestety, nasze produkty są podatkiem, ale też są bardzo potrzebne" - przyznał.

„Bardzo ważne jest, że pracujemy dla klientów, że jesteśmy służbą. Musimy przekazywać klientom, co chcemy zrobić, że chcemy rozwijać gospodarkę. I najważniejsze, żeby podatnik wiedział, gdzie jego pieniądze idą, że to są inwestycje, a nie tylko koszt” – powiedział Kościński.(PAP)

Autor: Szymon Kiepel

szk/ drag/