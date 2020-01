Czarna Księga barier dla biznesu w państwach UE

Dodatkowe wymogi certyfikacyjne, częste i ponadmiarowe kontrole, a także utrudniony dostęp do informacji – to tylko niektóre z dyskryminujących praktyk, z którymi polskie firmy spotykają się w państwach UE – wynika z Czarnej Księgi przygotowanej przez MR na podstawie skarg przedsiębiorców. Ogłaszając Czarną Księgę resort rozwoju rozpoczyna konsultacje, których konkluzje zostaną przekazane unijnemu komisarzowi ds. rynku wewnętrznemu – Thierry Bretonowi.

Dlaczego powstała i do czego służy Czarna Księga?

Jednolity rynek wewnętrzny wraz z czterema swobodami przepływu towarów, usług, kapitału i osób jest niekwestionowanym osiągnięciem Unii Europejskiej. Aby móc swobodnie rozwijać biznes na unijnych rynkach, trzeba zgłaszać wszelkie przypadki łamania tych czterech fundamentalnych swobód UE. Czarna Księga ma charakter otwarty, dlatego apelujemy do przedsiębiorców, którzy działają na unijnych rynkach, by zgłaszali nam przykłady dyskryminacji, której doświadczają. KE zajmuje się tylko przypadkami, które trafią do niej drogą formalną.

Czarna Księga powstała po to, aby identyfikować naganne praktyki, które podkopują fundamenty jednolitego rynku. Liczymy na to, zwróci ona uwagę Komisji Europejskiej i państw członkowskich na potrzebę poszukiwania rozwiązań, które wsparłyby aktywność przedsiębiorców na rynku wewnętrznym. Raport ten będzie też dla nas wsparciem w rozmowach z Komisją Europejską oraz pozostałymi partnerami na forum unijnym i w kontaktach bilateralnych, podczas których Polska konsekwentnie od lat opowiada się za pogłębieniem integracji rynku wewnętrznego. Zdecydowaliśmy nie ujawniać w Księdze krajów, wobec których polscy przedsiębiorcy zgłaszają problemy, bo koncentrujemy się na piętnowaniu nieprawidłowych zjawisk.

- Czarną Księgę przygotowaliśmy z myślą o przedsiębiorcach, którzy borykają się z uciążliwościami na rynkach państw unijnych. Pozwoli im zidentyfikować i nazwać bariery w prowadzeniu działalności na rynkach unijnych. Zależy nam na tym, aby polscy przedsiębiorcy, jeśli dotkną ich nieuzasadnione ograniczenia , korzystali z dostępnych narzędzi, takich jak system SOLVIT, który pomaga przedsiębiorcy w rozwiązywaniu problemów urzędowych w innych państwach członkowskich, czy skarga do Komisji Europejskiej, z której chętnie korzystają przedsiębiorcy z pozostałych państw UE. Naszym celem jest ochrona fundamentalnych zasad jednolitego rynku europejskiego, który tworzy największy obszar gospodarczy na świecie, postrzegany jest jako kamień węgielny UE - zauważa minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

I zaznacza: - Jednolity rynek to atut, który pozwala budować konkurencyjność Unii wobec globalnych potęg gospodarczych. Dlatego zależy nam na jego ochronie przed barierami, które mogą pojawiać się na fali krótkowzrocznych nastrojów protekcjonistycznych. Jego ochrona oznacza wymierne korzyści. Badania wskazują na to, że zasady swobodnego przepływu towarów i usług generują korzyści szacowane na 985 mld EUR rocznie.

- Dalsza integracja, przy jednoczesnej eliminacji istniejących już barier, może dać jeszcze większe korzyści. W odniesieniu jedynie do sektora usług, wskazuje się, że jego liberalizacja przyniosłaby ok. 2 % wzrostu gospodarczego w UE - podkreśla.

Bariery w dostępie do rynku wewnętrznego UE

Wśród zidentyfikowanych działań, które zaburzają funkcjonowanie jednolitego rynku znalazły się takie praktyki jak:

Nieuzasadnione kary za brak dokumentów

Dodatkowe procedury dotyczące prac montażowych

Zabezpieczenie kwot na przyszły podatek

Nieuznawanie polskich zezwoleń na pracę wydawanych ukraińskim pracownikom polskiego przedsiębiorcy

Kontrole związków zawodowych

Niejasności w stosowaniu definicji pracownika delegowanego

Obowiązek przynależności do kasy urlopowej

Dodatkowe wymogi certyfikacyjne

Kontrole prawidłowości delegowania przez nieuprawniony podmiot

Utrudniony dostęp do informacji o delegowaniu na stronach internetowych

Obowiązek posiadania przez firmę transportową przedstawiciela

Różne regulacje krajowe dotyczące emisji formaldehydu z mebli

Jakie zachowania i gdzie należy zgłaszać?

Konieczność dodatkowych rejestracji i zgłoszeń

Wytyczne na temat jakości produktów

Konieczność znajomości języka

Wymagania powstałe w wyniku działalności związków zawodowych

Dodatkowe opłaty

Nadmiernie wysokie kary dla zagranicznych przedsiębiorców

Zwiększona częstotliwość kontroli zagranicznych przedsiębiorców.

Zgłoszeń nadużyć w tym zakresie można dokonywać na trzy sposoby:

Bezpośrednio do MR na adres mailowy: SekretariatDSE@mr.gov.pl Nieformalnym systemem SOLVIT ( https://www.gov.pl/web/rozwoj/solvit Drogą oficjalnej skargi do Komisji Europejskiej ( https://ec.europa.eu/info/about-european-commission/contact/problems-and-complaints/how-make-complaint-eu-level/submit-complaint_pl

