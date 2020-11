Księgowość > Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA Aktualności > Zwolnienie z akcyzy dla producentów lekarstw - KE kieruje sprawę przeciw Polsce do TSUE

Komisja Europejska podjęła decyzję o skierowaniu do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej sprawy przeciw Polsce w związku z niedostosowaniem do prawa UE polskich przepisów ws. zwolnienia z podatku akcyzowego importowanego alkoholu używanego do produkcji lekarstw.