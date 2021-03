Spółki inwestujące w nieruchomości a podatki

Lewiatan proponuje zwolnienie podmiotowe z CIT dla takich spółek pod warunkiem wypłacania inwestorom odpowiednio wysokiej dywidendy pochodzącej z dochodu z najmu nieruchomości.

Spółki inwestujące w nieruchomości (REIT-y)

REIT-y to spółki, które inwestują w nieruchomości przynoszące dochód z najmu, a ten jest wypłacany akcjonariuszom w formie dywidendy. To drugie podejście do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego tego rodzaju spółek. Poprzedni projekt ustawy, określający REIT-y, jako FINN-y (Firmy Inwestujące w Najem Nieruchomości), zakończył się na etapie Sejmu i nie został uchwalony.

Zwolnienia podmiotowego z CIT

- Aby lokowanie pieniędzy w spółki typu REIT było atrakcyjne dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych należy wzorem innych krajów (Finlandii, Niemiec, Włoch czy Francji) wprowadzić preferencyjne zasady opodatkowania takich podmiotów. Chcemy, aby korzystały one ze zwolnienia podmiotowego z CIT pod warunkiem wypłacania inwestorom odpowiednio wysokiej dywidendy (zysku). Natomiast podatek od dywidendy, płacony przez inwestorów, nie powinien być wyższy niż 8,5%, zarówno CIT w przypadku inwestorów instytucjonalnych, jak i PIT w odniesieniu do inwestorów indywidualnych - mówi Przemysław Pruszyński, doradca podatkowy, ekspert Konfederacji Lewiatan.

Już dzisiaj przychody osób fizycznych z najmu nieruchomości najczęściej są opodatkowane stawką 8,5 % ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych i z takim poziomem opodatkowania powinni liczyć się inwestorzy chcący lokować oszczędności w spółkach typu REIT.

Konfederacja Lewiatan