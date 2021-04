Prezentacja Nowego Ładu odbędzie się 8 maja

Nowy Ład w maju

Pytany w TVP1 kiedy zostanie zaprezentowanych Nowy Ład, czyli nowy program Prawa i Sprawiedliwości, rzecznik rządu wyraził nadzieję, że stanie się to w maju. "Liczę na to, że to będzie właśnie w maju, gdy epidemia już będzie nieco słabsza" - mówił podkreślając, że w tej chwili najważniejsza jest walka z koronawirusem.

"Ale zaraz równie ważne będzie oczywiście realizowanie programu gospodarczego, który pozwoli po epidemii wyjść z kryzysu gospodarczego" - zaznaczył Müller.

Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania planowano na sobotę 20 marca, ale ze względu na ówczesne nasilenie pandemii została ona przełożona. Nowego terminu konwencji dotychczas nie podano.

Nowy Ład - co będzie zawierał?

Zgodnie z zapowiedzią, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.

Suplement do Nowego Ład u

W tym tygodniu kolejne spotkanie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego z liderem Kukiz'15 Pawłem Kukizem. Jednym z tematów, który będą poruszać politycy będzie ewentualna współpraca ws. poparcia ustaw oraz dołączenie do Nowego Ładu pakietu obywatelskiego, który forsuje Kukiz.

Politycy PiS i Kukiz'15 od wielu miesięcy rozmawiają na temat współpracy, która miałaby polegać na wzajemnym poparciu swoich inicjatyw. Ugrupowaniu muzyka zależy m.in. na wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego instytucji sędziego pokoju, ustawy antykorupcyjnej czy pakietu zwiększającego udziału obywateli i m.in. w tym temacie Kaczyński i Kukiz mają się w tym tygodniu spotkać i rozmawiać.

Ponadto lider Kukiz'15 chciałby, aby do Nowego Polskiego Ładu dołączyć suplement w postaci pakietu obywatelskiego, który zawierałby m.in. uruchomienie platformy do e-konsultacji, zmianę przepisów, aby podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą można było zbierać w internecie czy wprowadzenie raz na dwa lata lokalnych referendów tematycznych czy dnia referendalnego w ciągu kadencji.

"Póki nie poznam w szczegółach Nowego Ładu, póki nie zostanie ustalony nasz pakiet bezwarunkowo koniecznych ustaw proobywatelskich, zwiększających partycypację obywatela w państwie, to nie ma mowy o żadnym porozumieniu" - powiedział Kukiz.

Nowy Ład - prezentacja 8 maja

Prawdopodobnie 8 maja nastąpi prezentacja programu Nowy Polski Ład - mówiła w czwartek (22 kwietnia) wiceminister rozwoju, pracy i technologii Olga Semeniuk. Dodała, że "tematem bardzo bliskim" temu programowi jest produkcja w naszym kraju szczepionek na koronawirusa.

Wiceminister Semeniuk pytana w programie portalu Onet.pl o to, kiedy zostanie przedstawiony program Nowego Polskiego Ładu, wskazała: "8 maja prawdopodobnie, jeżeli nie zmieni się diametralnie, negatywnie sytuacja (pandemiczna - PAP) w kraju, czego nie zakładamy, nastąpi prezentacja polskiego Nowego Ładu".

Nowy Ład a młodzi

Semeniuk zaznaczyła, że jest to program dla wszystkich, w którym będzie gwarancja zabezpieczenia programów społecznych, wdrażanych od 2015 r. "Być może również wielu młodych ludzi, którzy mają barierę, by wejść chociażby na rynek mieszkalnictwa czy rynek pracy, odnajdzie w tym polskim Nowym Ładzie miejsce dla siebie" - stwierdziła. "Dla przedsiębiorców mamy tam przewidziany również pakiet proinwestycyjny związany z czasem pandemii, niewątpliwie ogromną rolę odgrywa reforma i transformacja cyfrowa" - dodała.

Nowy Ład a szczepioki

Pytana o deklaracje premiera Mateusza Morawieckiego dot. produkcji w Polsce szczepionek na koronawirusa, wskazała: "To temat bardzo bliski programowi Nowy Polski Ład". "Obszar technologii jest związany bezpośrednio z naszym resortem. Rozmawiamy z wieloma firmami polskimi, które by się chciały tego zadania podjąć" - powiedziała. Według niej, "samowystarczalność przemysłowa i odpowiednia strategia przemysłowa - to nieodłączne elementy siły danego państwa".

