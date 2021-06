Kolejne deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym

Deklaracje akcyzowe z podpisem elektronicznym. Ministerstwo Finansów planuje poszerzenie listy deklaracji podatkowych, które mogą być podpisywane elektronicznie o deklaracje akcyzowe AKC-UAKZ i AKC-KZ. Ponadto możliwe będzie opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym - deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego − przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Zmiany te wynikają z projektu (z 10 czerwca 2021 r.) rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Projekt ten został opublikowany na stronie Rządowego Centrum Legislacji i aktualnie jest poddawany konsultacjom publicznym. Celem zmiany rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 52, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem", jest:

aktualizacja (w tym poszerzenie) katalogu dokumentów, które mogą być opatrywane poszczególnymi rodzajami podpisów elektronicznych; aktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych przywołanych w rozporządzeniu.

Nowe deklaracje akcyzowe ( AKC-UAKZ i AKC-KZ) z podpisem elektronicznym

Omawiany projekt zakłada włączenie nowych deklaracji, tj.

- kwartalnej deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką zerową (AKC-UAKZ) oraz

- deklaracji kwartalnej w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),

do grupy dokumentów, które mogą być opatrywane:

podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego (§ 8 rozporządzenia), oraz innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań

(§ 11 rozporządzenia).

Powyższe nowe wzory deklaracji wynikają z aktualnie procedowanych aktów prawnych, tj.:

rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych ( nr 322 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej), rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy ( nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).

Ważne!

Nowe deklaracje będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r. i będą składane poprzez stronę internetową www.puesc.gov.pl.

Deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) z podpisem zaufanym lub osobistym przez PUESC

W zmienionym rozporządzeniu pojawi się możliwość opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 rozporządzenia:

- deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) oraz

- podań w sprawach dotyczących podatku akcyzowego

przesyłanych przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.

Ważne!

Warto wskazać, ze zgodnie z § 4 pkt 4 rozporządzenia deklaracje i podania mogą być opatrywane m.in. podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:

a) portal podatkowy albo

b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo

c)Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.



W chwili obecnej, zgodnie z § 10 rozporządzenia, podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:

1) portal podatkowy przez podatnika:

- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),

- zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),

- oświadczenie o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (PIT-OP),

- zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);

2) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:

- wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),

- zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R);

3) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU).

Projektowana zmiana stanowi zatem poszerzenie katalogu podpisów elektronicznych, którymi deklaracja AKC-US będzie mogła być opatrywana.

Proponowane rozwiązanie umożliwi opatrywanie podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, o którym mowa w § 4 pkt 4 zmienianego rozporządzenia, deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US) przesyłanej przez PUESC. Wraz z nową deklaracją podatnik w przypadku samochodów zwolnionych od podatku akcyzowego np. samochodów elektrycznych będzie składał wniosek o wydanie przez organ podatkowy zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy. Zatem w przypadku opatrywania podpisem zaufanym albo podpisem osobistym deklaracji uproszczonej AKC-US przesyłanej przez PUESC należy również umożliwić podpisanie tym samym podpisem ww. wniosku przesyłanego wraz z tą deklaracją przez PUESC. Mając na uwadze, że przez PUESC składany może być również wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego brak obowiązku zapłaty akcyzy, zaproponowany został zapis „podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego”. Jest to zapis zgodny z terminologią używaną w rozporządzeniu (§ 8 pkt 17 oraz § 11 pkt 40a).

Deklaracja AKC-US stanowi nową wersję wzoru aktualnie obowiązującej deklaracji, tj. deklaracji uproszczonej dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S). Zmiana nazwy deklaracji wynika z procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (nr 303 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór deklaracji będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Zmiany dotyczące zgłoszeń AKC-R i AKC-Z

Nastąpi wyłączenie z rozporządzenia:

- zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku akcyzowego (AKC-R) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, opodatkowanych zerową stawką podatku akcyzowego ze względu na ich przeznaczenie lub o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej (AKC-Z).

Ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 72), z dniem 1 lutego 2021 r., zostały wprowadzone do ustawy o podatku akcyzowym nowe rozwiązania dotyczące centralnej, elektronicznej rejestracji podmiotów w obszarze podatku akcyzowego. Co istotne w stanie prawnym obowiązującym przed dniem 1 lutego 2021 r. podmioty składały zgłoszenie rejestracyjne (AKC-R) oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności w obszarze podatku akcyzowego (AKC-Z) w postaci papierowej. Natomiast po nowelizacji, która miała na celu elektronizację procesu rejestracji w podatku akcyzowym, zgłoszenia rejestracyjnego do Centralnego Rejestru Podmiotów Akcyzowych (CRPA) oraz zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności można dokonać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

W konsekwencji wzory formularzy AKC-R oraz AKC-Z zastąpione zostały zgłoszeniami elektronicznymi na PUESC.

W związku z czym w § 8 rozporządzenia zmienianego proponuje się uchylenie pkt 11 i 12, które dotyczą odpowiednio zgłoszenia AKC-R oraz AKC-Z. Ponadto zgodnie z art. 16 ust. 2c oraz art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.) zgłoszenie rejestracyjne oraz zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego albo zapewnia się w inny sposób możliwość potwierdzenia pochodzenia oraz integralności danych w postaci elektronicznej, jeżeli w przepisach wydanych na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. poz. 1325, z późn. zm.) minister właściwy do spraw finansów publicznych umożliwił podpisywanie dokumentów w taki sposób.

A ktualizacja tytułów i symboli formularzy podatkowych

Omawiana nowelizacja przewiduje także aktualizację tytułów i symboli formularzy podatkowych używanych w rozporządzeniu.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (AKC-U/A)”.

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką inną niż stawka zerowa (AKC-UA)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji uproszczonych w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych (nr 322 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja uproszczona dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodów osobowych (AKC-U/S)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (nr 303 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG)” wynika

z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika (AKC-P)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P)” wynika z rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie deklaracji o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (Dz. U. poz. 841). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (P-KOP/MS)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Aktualizacja nazwy i symbolu formularza o aktualnym brzmieniu „deklaracja dla podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej lub gazu ziemnego (P-KOP/RG)”

Nowa wersja wzoru formularza o nazwie „deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG)” wynika z aktualnie procedowanego rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej). Nowy wzór formularza będzie obowiązywał od dnia 1 lipca 2021 r.

Przepisy przejściowe

W projekcie zamieszczono również stosowne przepisy przejściowe (§ 2 projektu). Przepisy te mają na celu pozostawienia w obrocie prawnym regulacji dotyczących sposobu przesyłania deklaracji oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone, dla tych wzorów deklaracji, które będą mogły być wykorzystywane, zgodnie z przepisami odrębnymi, po dniu 1 lipca 2021 r. Wejście w życie projektowanego rozporządzenia (bez przepisów przejściowych) spowodowałoby, że poza zakresem normowania w systemie prawnym pozostałyby dotychczas wykorzystywane wzory deklaracji, które planuje się pozostawić w mocy przez określony w przepisach okres. Sytuacja taka dotyczy wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra oraz deklaracji w sprawie podatku akcyzowego, tj. AKC-WG. Deklaracje te wejdą w życie z dniem 1 lipca 2021 r., jednakże do dnia 30 września 2021 r. będą mogły być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w dotychczasowych przepisach.

Zgodnie bowiem z § 3 projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów deklaracji w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin (nr 335 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) do dnia 30 września 2021 r. mogą być składane deklaracje sporządzone według wzoru określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia uchylanego w § 4 tego projektu. Natomiast stosownie do treści § 2 ust. 1 projektu rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy (nr 340 w wykazie prac legislacyjnych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej) wzory deklaracji określone w załącznikach nr 12 i 18 do rozporządzenia zmienianego w § 1 tego rozporządzenia, w brzmieniu nadanym tym rozporządzeniem, będą stosowane począwszy od rozliczenia za wrzesień 2021 r.

Termin wejścia w życie zmian

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 lipca 2021 r. co ma na celu skorelowanie zmian ze zmianami wprowadzanymi w wyżej wymienionych deklaracjach w podatku akcyzowym oraz w podatku od wydobycia niektórych kopalin.