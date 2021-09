Krajowy System e-Faktur - poprawki do projektu nowelizacji ustawy o VAT

Tajemnica skarbowa a RPO. Brak dostępu do akt objętych tajemnicą skarbową, w tym m.in. informacji z banków i innych instytucji finansowych, utrudnia Rzecznikowi Praw Obywatelskich realizację jego ustawowych zadań. Zapoznanie się z całością akt podatkowych jest konieczne np. do ewentualnego przyłączenia się Rzecznika do sprawy sądowej podatnika - w celu ochrony jego konstytucyjnych praw i wolności. Rzecznik Praw Obywatelskich Marcin Wiącek poprosił ministra finansów Tadeusza Kościńskiego o rozważenie odpowiednich zmian legislacyjnych.

Koszty usług niematerialnych w CIT - usługi handlowe nie są podobne do doradczych

Tematyka limitowanych kosztów uzyskania przychodów z tytułu niektórych usług niematerialnych nabywanych od podmiotów powiązanych budzi wiele sporów podatników z organami podatkowymi. W wyroku z 16 marca 2021 r. Naczelny Sąd Administracyjny zakwestionował interpretację Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, który usługi handlowe uznał za podobne do usług doradczych, badania rynku oraz reklamowych. W uzasadnieniu wyroku NSA trafnie stwierdził, że „(…) gdyby usługi doradcze odnosić do innych usług w taki sposób, jak czyni to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, to byłyby do nich podobne wszystkie profesjonalne usługi, których świadczenie opiera się na wiedzy i doświadczeniu.”. Co ważne, wyrok ten pozostanie aktualny nawet w przypadku uchylenia art. 15e ustawy o CIT, co zakłada projekt nowelizacji ustawy o CIT przygotowany w ramach Polskiego Ładu.