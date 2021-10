Fundusze inwestycyjne - MF pracuje nad projektem ograniczającym goldplating

Fundusze inwestycyjne a goldplating. Ministerstwo Finansów pracuje nad projektem ograniczającym zjawisko goldplatingu - poinformował 19 października 2021 r. minister Tadeusz Kościński. W opinii uczestników XV Forum Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami (IZFiA) goldplating jest jedną z przeszkód utrudniających funkcjonowanie rynku, tworzenie nowych produktów i przyciąganie inwestorów.

MF chce ograniczenia goldplatingu

"Niedługo miną dwa lata, od kiedy realizujemy Strategię Rozwoju Rynku Kapitałowego. Obecnie intensywnie pracujemy nad projektem realizującym postulat ograniczający zjawisko goldplatingu w krajowych przepisach. Krajowe regulacje z zakresu funduszy inwestycyjnych w dużej mierze determinowane są przez prawo unijne i staramy się konsultować wszystkie projekty regulacji unijnych" - powiedział minister finansów, funduszy i polityki regionalnej Tadeusz Kościński podczas wystąpienia otwierającego XV Forum Funduszy IZFiA.

Pełnomocniczka ministra finansów ds. SRRK Katarzyna Szwarc wskazuje, że regulacje na polskim rynku funduszy inwestycyjnych są pochodną regulacji europejskich, stąd konieczność aktywnego udziału towarzystw funduszy inwestycyjnych w pracach nad nowymi przepisami na szczeblu unijnym.

"Z uwag nam przekazywanych wynika, że harmonizacja przepisów ułatwia konkurowanie na rynku, więc ten kierunek jest pożądany. Tym bardziej warto angażować się w dialog na forum europejskim, podejmować tematy już w momencie, gdy KE publikuje swoje propozycje" - powiedziała Szwarc podczas debaty na Forum Funduszy IZFiA Katarzyna Szwarc.

Czym jest goldplating?

Katarzyna Szwarc potwierdziła zamiar resortu finansów ograniczania zjawiska goldplatingu, czyli nadmiernego poszerzania pierwotnych intencji przy implementacji dyrektyw UE w prawie narodowym. Terminem goldplating (gold-plating) określa się wyjście przez ustawodawcę krajowego (przy implementacji prawa unijnego )poza ramy dyrektywy poprzez wprowadzenie dodatkowych przepisów albo surowszych regulacji niż wymaga prawo unijne.

"Podejmujemy aktywne działania w tym obszarze. Kilka miesięcy temu powstała grupa robocza przy udziale MF, KNF i uczestników rynku. Produktem prac tej grupy było kilkadziesiąt stron uwag i przykładów goldplatingu, które szczegółowo przeanalizowaliśmy. Zidentyfikowaliśmy te, które w naszej ocenie są goldplatingiem i część z nich jest już realizowana w projektach ustaw, które są na ścieżce legislacyjnej" - powiedziała

Jako przykład podała przepis, który zobowiązuje TFI do szczegółowego kontrolowania informacji przekazywanych przez dystrybutorów co do tego, w jaki sposób dystrybutor polepsza jakość usług dla swoich klientów, co uzasadnia wzrost opłat za dystrybucję.

"To przykład nadmiarowych przepisów i przyznajemy, że przepis ten powinien ulec znaczącym modyfikacjom" - powiedziała Szwarc.

Prezes Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami Małgorzata Rusewicz jest jednak zdania, że ten przepis powinien zostać zlikwidowany, a nie tylko zmodyfikowany.

"To punkt, gdzie wszyscy na rynku się zgadzają, że powinien zostać wykreślony, bo to jest goldplating. MIFID nie przewiduje czegoś takiego, jak weryfikacja przez TFI podnoszenia jakości usług przez dystrybutorów. Jest propozycja jakiegoś ograniczania tego zapisu, kiedy my mówimy po prostu o jego wycięciu" - powiedziała Rusewicz.

Prezes IZFiA wskazuje, że z reguły zakres wprowadzanych przepisów unijnych na rynek krajowy jest zdecydowanie dalej idący niż w innych krajach europejskich.

"Często inne kraje stosują metodologię prostego przyjęcia unijnych przepisów, natomiast my wprowadzamy takie rozwiązania, które potem wymagają wydawania wytycznych KNF i prób rozwiązywania problemów. MIFID jest świetnym tego przykładem" - powiedziała.

Zmiana przepisów nie wystarczy by zachęcić do inwestowania na rynku kapitałowym

Magdalena Łapsa-Parczewska, dyrektor zarządzający Pionem Nadzoru nad Rynkiem Kapitałowym z Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego ocenia, że zmiany regulacji nie są rozwiązaniem wszystkich problemów branży funduszy inwestycyjnych.

"Zastanawiam się, czy panaceum na wszystko, w tym na odzyskanie zaufania do rynku, są zmiany przepisów. Czy nie powinniśmy działać w ramach tego, co już mamy. Zgadzam się natomiast, że powinniśmy być bardziej aktywni na forum unijnym. Jako Urząd KNF staramy się być aktywni na forach międzynarodowych, jesteśmy np. na czele komitetu ds. proporcjonalności przy ESMA, który przegląda wytyczne wydawane przez ESMA i przekazuje uwagi, gdzie tej proporcjonalności nie ma i gdzie powinna być wdrożona" - powiedziała Łapsa-Parczewska.

"Nie mogę się zgodzić z tezą, że praca nad regulacjami nie jest potrzebna. Są regulacje, które utrudniają nam funkcjonowanie, tworzenie nowych produktów i ciężko jest nam przejść przez trwający bardzo długo proces w KNF jeśli chodzi na przykład o rejestrację nowych produktów ESG" - odpowiedziała Małgorzata Rusewicz.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys jest zdania, że być może konieczna jest praca nad napisaniem nowej ustawy o funduszach inwestycyjnych.

"Obecna ustawa to dość obszerny dokument, który był tworzony przez wiele lat, doklejanych było do niego wiele przepisów. Ta ustawa w codziennym użytkowaniu jest przeszkodą w rozwoju nowych produktów i ściągania do nas inwestorów, którzy dużo chętniej idą do Luksemburga. Moim zdaniem całościowy przegląd regulacji po wielu latach jest czymś normalnym" - powiedział Borys.

200 mld zł gotówki na nieoprocentowanych rachunkach bankowych

Prezes PFR ocenia jednak pozytywnie ostatnie lata na polskim rynku funduszy inwestycyjnych, zmiany, które na nim nastąpiły, w tym spadek opłat dla klientów, co zbliżyło Polskę do innych rynków europejskich. Wskazuje jednak, że ciągle na nieoprocentowanych rachunkach bankowych jest około 200 mld zł gotówki, a brakuje gotowości klientów indywidualnych do szukania długoterminowych form lokowania kapitału.

Katarzyna Szwarc również ocenia, że ogromnym wyzwaniem jest zainteresowanie oszczędzających rynkiem kapitałowym.

"Gdy popatrzymy na statystyki, to jedynie 5-6 proc. posiadających konta w bankach jest zainteresowanych oszczędzaniem na giełdzie, a 11-13 proc. z nich wskazuje na nieruchomości czy kryptowaluty jako na inwestycje najbardziej interesujące. Stoi przed nami ogromne zadanie zachęcania do oszczędzania na rynku kapitałowym" - powiedziała pełnomocniczka ministra finansów ds. SRRK.

Na koniec sierpnia 2021 roku w funduszach inwestycyjnych znajdowało się 312 mld zł aktywów, a liczba klientów TFI sięga 4,6 mln.

Minister Kościński w swoim wystąpieniu wskazał również na inne rozwiązania, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów w celu zwiększenia atrakcyjności polskiego rynku kapitałowego.

"Nie zapomnieliśmy o deklarowanych w Polskim Ładzie rozwiązaniach podatkowych w zakresie rynku kapitałowego. Wprowadzamy pakiet nowych ulg wspierających wejście polskich firm na giełdę, a także inwestowania przez fundusze venture capital i alternatywne spółki inwestycyjne" - powiedział.

