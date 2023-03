Likwidacja urzędów skarbowych - zamiast nich centra przyjazne podatnikom i urzędy ochrony interesów majątkowych - postulaty PO

Likwidacja urzędów skarbowych na rzecz centrów przyjaznych podatnikom oraz remont ok. 60 tys. pustostanów w kraju dla najuboższych osób, które szukają mieszkań na wynajem – to niektóre z postulatów posłów PO przedstawionych 15 marca 2023 r. w Krakowie.

Kraków/ PO: likwidacja urzędów skarbowych

O rozwiązaniach programowych dla osób i rodzin, chcących mieć swoje mieszkanie oraz dla przedsiębiorców posłowie Marek Sowa i Aleksander Miszalski mówili przed urzędem skarbowym. Likwidacja takich urzędów jest wśród propozycji programowych Platformy Obywatelskiej. Partia chciałaby zastąpić je centrami obsługi podatnika.



„Mamy silny, mocny postulat likwidacji urzędów skarbowych w Polsce. Chcemy zmienić filozofię. Urzędy powinny być miejscami przyjaznymi podatnikom, pomagać im, a nie sprawiać, że podatnicy się boją” – mówił Miszalski. Jak dodał, nieuczciwą częścią podatników mogłyby się zajmować inne jednostki – urzędy ochrony interesów majątkowych. „Takie placówki zajmowałyby się sprawami nieuczciwych podatników, a przede wszystkim nieuczciwych polityków i urzędników” – zaznaczył poseł.

Przerzucenie kosztów zasiłku chorobowego na ZUS

Według PO ułatwieniem dla przedsiębiorców miałoby być też przerzucenie kosztów zasiłku chorobowego na ZUS. Teraz to przedsiębiorca płaci składkę chorobową, jeżeli jest chory przez 33 dni.

Wśród postulatów Platformy jest również wydłużenie vacatio legis z trzech do sześciu miesięcy, aby podatnicy mieli więcej czasu do zapoznania się ze zmianami w prawie, podatkach.

Krytyka programu Mieszkanie plus

Posłowie skrytykowali też rządowy program Mieszkanie plus. Jak zauważył Miszalski PiS planował budowę 100 tys. mieszkań, a oddanych do użytku zostało 18 tys. Poseł dodał, że teraz okazuje się, iż problemem jest nie tylko to, jak te mieszkania powstawały, ale i wysokości czynszów, jakie najemcy mają płacić.

„Te mieszkania miały być dla osób, których nie stać na kredyt. Teraz muszą płacić wysokie czynsze” – mówił Miszalski. Podał przykład mieszkań powstałych w Krakowie, na Klinach, w ramach programu: czynsz za mieszkanie o powierzchni 40 mkw. wynosi ok. 2,6 tys. zł, a za 60 mkw. – ok. 3,6 tys. zł. „To są stawki rynkowe” – zauważył. Jak dodał, czynsze też już dwukrotnie były podnoszone. Według posła beneficjenci programu dostają też zawyżone rachunki za media, a nie dostają rozliczeń. „Słyszą, że takie rachunki są na poczet przyszłych wzrostów kosztów” – dodał poseł.

Miszalski mówił też o problemie z realizacją tzw. drogi dojścia do własności przez najemców mieszkań, wybudowanych w ramach rządowego programu. Zwrócił uwagę na stan niektórych mieszkań – chodzi o zawilgocenie. „Mieszkanie plus miało być zbawieniem, zamiast tego jest fuszerka i utrapienie dla mieszkańców” – ocenił.

Marek Sowa skrytykował ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka. „Zapowiadał, że koszt realizacji inwestycji to 2,5 tys. – 3 tys. zł za mkw. Teraz wiemy, że chodziło o miesięczną ratę czynszu za mieszkanie” – ironizował poseł. Jak mówił, Andrzej Adamczyk uważał, że „ceny mieszkań spadną, ponieważ deweloperzy napotkają na konkurencję ze strony państwa”. „Mieszkania w Krakowie zdrożały jednak o ponad 40 proc.” – mówił poseł.

Jak podkreślił, PO chce zaproponować Polkom i Polakom „program odpowiedzialny, który daje nadzieję, że spełnią marzenia o własnym mieszkaniu”.

Kredyt 0% i 600 zł dla najemców

Sowa wymienił cztery zarysy filarów programu mieszkaniowego. Po pierwsze – kredyt 0 proc. dla osób do 45. roku życia, na pierwsze mieszkanie. Po drugie – kredyt 0 proc. zł na remont pierwszego mieszkania. Po trzecie – 600 zł wsparcia dla najemców mieszkań. Po czwarte – remonty pustostanów. PO chciałaby wystarać się o 10 mld zł dotacji dla samorządów terytorialnych na remonty pustostanów w ramach budownictwa socjalnego, komunalnego, i przeznaczenie ich na wynajem dla najuboższych.

„Dziś w Polsce ok. 100 tys. osób czeka na takie mieszkania. 60 tys. obiektów jesteśmy w stanie wyremontować. Myślę, że samorządy będą chciały przystąpić do takiego projektu” – powiedział Sowa.

Posłowie zapowiedzieli, że szczegóły postulatów będą przedstawiane na kolejnych spotkaniach.(PAP)

autor: Beata Kołodziej

