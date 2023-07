Ceny zbóż - lipiec 2023 r. Ile kosztują pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto w Polsce i na giełdach światowych?

W Polsce rozpoczęły już się zbiory jęczmienia ozimego uprawianego na lżejszych glebach. Ile kosztują zboża w Polsce w pierwszej połowie lipca 2023 roku? Jakie ceny osiągają zboża na rynku krajowym i w eksporcie? Jakie są ceny na giełdach światowych? Ile kosztuje pszenica, żyto, kukurydza, jęczmień, owies, rzepak, pszenżyto?

Ceny zbóż w pierwszej połowie lipca 2023 r.– sytuacja na rynku polskim

Jak informuje 10 lipca 2023 r. Izba Zbożowo-Paszowa w swoim newsletterze – z uwagi na zbliżające się żniwa, obroty rynkowe starym ziarnem na początku lipca są ograniczone, zarówno ze względu na uszczuploną podaż ziarna (głównie pszenicy), ale także słabszy popyt ze strony przetwórców. Ale część wytwórni pasz nie jest w pełni zaopatrzona w surowiec i poszukuje m.in. pszenicy, co wspiera ceny tego zboża na rynku krajowym. Dlatego ktoś, kto chce obecnie kupić większą partię ziarna pszenicy - musi zapłacić więcej od średnich cen rynkowych

Izba Zbożowo-Paszowa (IZP) w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska wskazuje też, że cały czas aktywni na rynku są eksporterzy, którzy kupują ziarno (głównie pszenicy i kukurydzy) zarówno z dostawą do portów jak i magazynów zlokalizowanych w głębi kraju. W pierwszym tygodniu lipca, ceny pszenicy oferowane przez eksporterów jednak spadły, w ślad za zniżką cen na MATIFie. W ten sposób ceny oferowane za pszenicę przez krajowych przetwórców zbliżyły się do cen tego zboża z dostawą do portów.

Ceny zbóż w Polsce

W zależności od regionu kraju, ceny skupu ziarna zbóż i rzepaku ze zbiorów 2022 roku oferowane przez krajowych przetwórców i podmioty skupowe z dostawą wynoszą (wg stanu na 7 lipca 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12,5 proc.) - 900-980 zł/tonę;

- pszenica paszowa – 860-970 zł/tonę;

- żyto konsumpcyjne – 650-700 zł/tonę;

- żyto paszowe – 600-650 zł/tonę;

- jęczmień paszowy – 730-800 zł/tonę;

- pszenżyto – 730-850 zł/tonę;

- owies paszowy – 680-730 zł/tonę;

- kukurydza – 860-950 zł/tonę;

- rzepak – 1750-1890 zł/tonę.

Żniwa 2023

W Polsce rozpoczęły już się zbiory jęczmienia ozimego uprawianego na lżejszych glebach. Pierwsze partie krajowego jęczmienia ozimego pojawiły się już w skupach Początkowo ceny jęczmienia na południu kraju wahały się w przedziale 750-770 zł/tonę, ale obecnie wyraźnie spadły w tej części kraju do 600-700 zł/tonę po tym jak przetwórcy pokryli pozycje. Co ciekawe, za tegoroczny jęczmień ozimy dostarczony do punktów skupu dostawcy mogą otrzymać dopłaty rządowe i część rolników postanowiła skorzystać z tej okazji. Ministerstwo rolnictwa o dwa tygodnie (tj do 15 lipca) przedłużyło bowiem termin, w którym rolnicy mogą sprzedać zboża z dopłatami.

Natomiast zbiory rzepaku w południowo-zachodniej Polsce raczej nie rozpoczną się na szerszą skalę wcześniej niż za około 10 dni.

W zależności od regionu kraju, ceny oferowane przez krajowych przetwórców za ziarno ze zbiorów 2023 roku z dostawą w żniwa kształtowały się następująco (wg stanu na 7 lipca 2023 r.):

- pszenica konsumpcyjna (12,5 proc.) – 760-920 zł/tonę;

- żyto – 620-660 zł/tonę;

- pszenżyto – 715-780 zł/tonę;

- jęczmień paszowy – 600-745 zł/tonę;

- rzepak – 1750-1890 zł/tonę.

Ceny zbóż w eksporcie

Izba Zbożowo-Paszowa szacuje, że w lipcu 2023 r. eksport ziarna zbóż przez porty ponownie będzie bardzo duży W portach Gdańsk i Gdynia cały czas notuje się wzmożony ruch, gdzie ładowane są kolejne statki, głównie pszenicą i kukurydzą.

Ceny pszenicy i kukurydzy ze zbiorów 2022 roku z dostawą do portów w lipcu 2023 r. (wg stanu na 7 lipca 2023 r.):



- pszenica konsumpcyjna (10.0/76/250) - 940 zł/t (dostawa G/G do 20 VII),

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) - 975 zł/t (dostawa G/G do 15 VII, Sz VII),

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) - 1010 zł/t (dostawa G/G do 20 VII, Sz VII),

- pszenica konsumpcyjna (13.5/77/270) - 1025 zł/t (dostawa G/G VII, Sz VII),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) - 1040 zł/t (dostawa G/G VII, Sz VII),

- kukurydza (DON 2000) - 990-1000 zł/t (dostawa G/G do 15 VII),

- kukurydza (DON 3000) - 970-980 zł/t (dostawa G/G do 15 VII),

- kukurydza (DON 4000) - 960-970 zł/t (dostawa G/G do 15 VII).

Ceny innych zbóż ze zbiorów 2022 roku w eksporcie:

- żyto 720 zł/t (dostawa G/G VII),

- pszenżyto 830 zł/t (dostawa G/G VII 15 VIII),



Ceny ziarna zbóż ze zbiorów 2023 roku z dostawą do portów (wg stanu na 7 lipca 2023 r.)

- pszenica konsumpcyjna (11.5/76/250) - 970 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-IX),

- pszenica konsumpcyjna (12.5/76/250) 1010 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-IX),

- pszenica konsumpcyjna (14.0/77/280) 1040 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-IX),

- pszenżyto 840 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-IX),

- żyto 725 zł/t (dostawa Sz/G/G VIII-X),

- kukurydza (DON 2000) 910-920 zł/t (dostawa G/G X-XI).

Ceny na giełdach światowych - CBOT i MATIF

Jak informuje Izba Zbożowo-Paszowa w analizie przygotowanej razem ze Sparks Polska - ceny pszenicy na giełdzie w Chicago (CBOT - Chicago Board of Trade) uległy niewielkim zmianom. Postępujące zbiory pszenicy ozimej w USA oraz notowany słaby popyt eksportowy na amerykańską pszenicę wywierają presję na jej ceny na giełdzie w Chicago. Z drugiej strony, słaba kondycja zasiewów pszenicy jarej za oceanem stanowi wsparcie cen tego zboża. W piątek 7 lipca 2023 r. cena pszenicy SRW w kontrakcie lipcowym 2023 na giełdzie w Chicago wyniosła 234,94 USD/t i była o 0,5% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie wrześniowym 2023 spadła o 0,3% i wyniosła 238,61 USD/t.



Ceny pszenicy na francuskiej giełdzie MATIF (Marché à Terme International de France - najważniejsza europejska giełda obrotu płodów rolnych) w poprzednim tygodniu również uległy jedynie niewielkim wahaniom. Umocnienie kursu euro względem dolara ciążyło na cenach pszenicy na giełdzie paryskiej podczas sesji 7 lipca.

Uczestnicy rynku oczekują na informacje odnośnie dalszych losów umowy zbożowej, na mocy której Ukraina eksportuje surowce rolne przez porty Morza Czarnego Umowa wygasa za nieco ponad tydzień i nikt tak naprawdę nie wie, czy nastąpi jej przedłużenie Na dzień 3 lipca francuscy farmerzy zebrali pszenicę miękką z około 10% areału wobec 13% w tym samym okresie przed rokiem i 7% średnio w ostatnich 5 latach Sygnały płynące z terenu wskazują na wysokie plony i dobrą jakość wczesnych odmian pszenicy. 7 lipca cena pszenicy w kontrakcie wrześniowym 2023 na MATIFie wyniosła 232,00 EUR/t i była o 0,6% wyższa niż przed tygodniem, a w kontrakcie grudniowym 2023 nie uległa zmianie i wyniosła 238,25 EUR/tonę.



oprac. Paweł Huczko

Źródło: Izba Zbożowo-Paszowa

