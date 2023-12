Kiedy Tusk odblokuje KPO? "Nie będziemy zwlekać z wnioskiem o wypłatę KPO" - powiedział minister ds. UE Adam Szłapka

Jestem czynnym podatnikiem VAT. Nabyłam samochód osobowy, do którego zakupu otrzymałam dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (w ramach programu „Mój elektryk”). Samochód będę wykorzystywała tylko do prowadzonej działalności gospodarczej. Złożę VAT-26. Czy mogę odliczyć VAT od zakupu takiego samochodu? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości? Czy na odliczenie ma wpływ to, że część ceny zapłaciłam z otrzymanej dotacji?