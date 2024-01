Czego obawiają się dyrektorzy finansowi i księgowi? Najczęściej zmian podatkowych

Ryczałt za grudzień i IV kwartał 2023 r. trzeba zapłacić w nowym terminie - do 22 stycznia 2024 r.

Ryczałt za grudzień i czwarty kwartał 2023 r. podatnicy po raz pierwszy muszą wpłacić w nowym, krótszym terminie. Trzeba to zrobić do 22 stycznia 2024 r. (termin przesunięty, ponieważ w 2024 r. 20 stycznia przypada w sobotę), a nie do końca lutego - jak było w latach poprzednich.