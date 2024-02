Stawka 8% VAT na usługi kosmetyczne. MF: zakres taki jak w Irlandii

Pełnomocnictwo do załatwiania spraw w ZUS-ie. Druk ZUS PEL albo zwykła pisemna forma. Może go udzielić emeryt, rencista i inni klienci ZUS

Każdy klient ZUS-u (np. emeryt, rencista), który z różnych względów (np. stanu zdrowia) nie może samodzielnie załatwić swoich spraw w urzędzie, może upoważnić do tego inną, godną zaufania osobę. Może to być członek rodziny, ale nie musi. Wystarczy wypełnić formularz — tzw. ZUS PEL i przekazać go do ZUS-u.