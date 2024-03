MKiŚ: VAT nie będzie doliczany do kaucji. System kaucyjny od 2025 roku

System kaucyjny w Polsce (dotyczący butelek plasikowych i szklanych oraz metalowych puszek) ma ruszyć od 1 stycznia 2025 roku. O rok, czyli od 2026 r. przesunięty ma być obowiązek zbiórki butelek po produktach mlecznych. Wiceminister klimatu i środowiska Anita Sowińska poinformowała 7 marca 2024 r., że do kaucji ma nie być doliczany VAT, a kaucja za butelki szklane wielorazowego użytku ma wzrosnąć do 1 zł. To tylko część rozwiązań jakie ma zaproponować resort klimatu w nowelizacji ustawy w tej sprawie.

