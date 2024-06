Rozliczenie PIT w 2024 roku. Rekordowo szybkie zwroty podatku - średnio 15 dni od złożenia deklaracji

Dopłaty podatku

Jak co roku, część podatników w wyniku rozliczenia PIT musi dopłacić podatek. W tym roku było to 2,7 mln osób. Podatnicy rozliczający PIT za 2023 rok dopłacą łącznie o około 400 mln zł mniej niż w ubiegłym roku. Suma dopłat wyniosła w tym roku 11,2 mld zł.



Podatnicy mogą zapłacić podatek w e-Urzędzie Skarbowym, w tym w usłudze Twój e-PIT, również przy użyciu systemu BLIK.

Wsparcie dla podatników podczas rozliczenia PIT

Jak co roku pracownicy urzędów skarbowych, izb administracji skarbowej oraz pracownicy Krajowej Informacja Skarbowa (KIS), wspierali podatników podczas rozliczenia PIT. Pomoc klienci mogli uzyskać w kanałach zdalnych (infolinia KAS, email i chat) i podczas wizyty w urzędzie skarbowym. W trakcie akcji zeznań klienci umówili prawie 1,6 mln wizyt w urzędach skarbowych, z czego ok. 300 tys. dotyczyła rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Zapytania dotyczące usług Twój ePIT i systemu e-deklaracje klienci mogli zgłaszać na dedykowane skrzynki e-mailowe obsługiwane przez pracowników Ministerstwa Finansów. Wszystkie niezbędne informacje na temat rozliczenia PIT podatnicy mogli również znaleźć na stronie podatki.gov.pl.



Na infolinii KAS od początku roku do końca akcji zeznań eksperci odebrali prawie 933 tys. rozmów telefonicznych. Wysłali prawie 47 tys. e-maili z odpowiedziami na pytania podatników i przeprowadzili prawie 58 tys. czatów.



W tym roku klienci KAS po raz pierwszy mogli korzystać ze wsparcia chatbota KASPRO, który odpowiadał na najczęściej zadawane pytania w czasie akcji zeznań.



Podatnicy doceniają wsparcie administracji skarbowej przy rozliczeniu PIT. Rośnie również satysfakcja podatników podczas wizyt w urzędach skarbowych. Z przeprowadzonych badań wynika, że satysfakcja klientów urzędów podczas tegorocznej akcji rozliczeń PIT wynosiła 89 proc.

1,5% podatku dla OPP – rekordowa kwota środków dla organizacji pożytku publicznego

Organizacje pożytku publicznego mogą w tym roku otrzymać rekordowa sumę 1,9 mld zł. Tak wynika z kwot zadeklarowanych przez podatników. W porównaniu do ubiegłego kwota ta wzrosła o około 24 proc.

W tym roku chęć przekazania 1,5% podatku na rzecz OPP zadeklarowało ponad 14,8 mln podatników. To o 16,8 proc. więcej niż w ubiegłym roku. Średnia kwota zadeklarowana przez podatników do przekazania dla OPP wyniosła 165,88 zł.

Zadeklarowane przez podatników kwoty wymagają weryfikacji przez urzędy skarbowe. Warunkiem przekazania środków organizacjom jest dotrzymanie przez podatników i OPP wszystkich warunków ustawowych (podatnik musi zapłacić podatek należy, OPP figurować na liście uprawnionych organizacji i zgłosić aktualny rachunek bankowy do urzędu skarbowego).