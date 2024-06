Zmiany w VAT. Uproszczenia dla drobnych przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT

Szykują się zmiany w VAT. Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę. Tak wynika z planowanej nowelizacji ustawy o VAT. Dotyczy to zarówno firm z Polski, jak i z innych krajów członkowskich UE.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, publikowanym na stronach Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, została zamieszczona informacja o projektowanej nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt, nad którym pracuje Ministerstwo Finansów, ma na celu implementację unijnych przepisów. Propozycja ma trafić pod obrady rządu w trzecim kwartale 2024 r.

REKLAMA

Autopromocja

Małe firmy będą miały możliwość korzystania ze zwolnienia z VAT w innych krajach UE niż ten, w którym mają siedzibę

W informacji z wykazu prac legislacyjnych rządu czytamy, że projekt pozwoli na korzystanie ze zwolnienia w VAT w Polsce przez małe przedsiębiorstwa mające siedzibę działalności gospodarczej w innym państwie członkowskim UE. Z drugiej strony polskie małe przedsiębiorstwa będą mogły również korzystać ze zwolnienia z VAT w innych państwach członkowskich UE. Zmiany są zatem skierowane do małych przedsiębiorstw prowadzących działalność w różnych państwach członkowskich UE.

Jednym z warunków uzyskania zwolnienia będzie – poza rejestracją przez małą firmę działalności gospodarczej w państwie, w którym ma ona siedzibę - składanie kwartalnie informacji o obrotach osiąganych w każdym państwie członkowskim UE. Dodatkowo podatnicy korzystający ze zwolnienia w państwie członkowskim, w którym nie posiadają siedziby działalności gospodarczej, będą obowiązani – poza limitem krajowym zwolnienia – do przestrzegania także ogólnego limitu unijnego (100 tys. euro). Po przekroczeniu jednego z tych limitów prawo do zwolnienia przestanie przysługiwać.

Obecnie firmy z zagranicy, które rozpoczynają sprzedaż w Polsce, rozliczają VAT od pierwszej sprzedaży w naszym kraju, podobnie jest w przypadku małych firm z Polski, działających na innych rynkach UE

W przypadku Polski limit zwolnienia z VAT wynosi 200 tys. zł, liczony jako wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym (w przypadku podatników rozpoczynających działalności jest on liczony proporcjonalnie do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w trakcie roku). Obecnie jednak firmy z zagranicy, które rozpoczynają sprzedaż w Polsce, rozliczają VAT od pierwszej sprzedaży w naszym kraju. Podobnie jest w przypadku małych firm z Polski, działających na innych rynkach UE – co oznacza konieczność rejestracji w danym kraju na potrzeby VAT.

Projektowana ustawa ma wprowadzić również nowe zasady określania miejsca świadczenia usług - takich jak usługi wstępu na imprezy kulturalne, artystyczne, sportowe, naukowe, edukacyjne, rozrywkowe - w przypadku, gdy obecność ostatecznego odbiorcy takich usług jest wirtualna.

Dalszy ciąg materiału pod wideo