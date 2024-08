Kasy fiskalne: zwolnienia w 2025 r. i 2026 r. Co się zmieni? [projekt nowego rozporządzenia]

Jakie zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych (kas rejestrujących) będą obowiązywać w 2025 i 2026 roku? Ministerstwo Finansów planuje pozostawić limit zwolnienia na dotychczasowym poziomie 20.000,- zł wartości sprzedaży. Natomiast pewne zmiany zajdą w katalogu czynności zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji w formie kas fiskalnych.

Projekt nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych na lata 2025-2026

W dniu 16 sierpnia 2024 r. opublikowany został projekt rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących. Projekt ten dotyczy lat 2025-2026. Wydanie tego rozporządzenia jest konieczne, bowiem obecnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Finansów z 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2605) obowiązuje do końca 2024 roku.



Gdyby nowe rozporządzenie na kolejne lata nie zostało wydane, to obowiązkiem rejestracji na kasie fiskalnej objęte byłyby wszystkie opodatkowane VAT czynności wykonywane przez podatników VAT od pierwszej sprzedaży.

Limit 20 tys. zł zostaje

Na tym samym poziomie co obecnie pozostanie w latach 2025-2026 roczny limit 20 tys. zł wartości sprzedaży zwalniający z obowiązku stosowania kasy rejestrującej. Limit ten będzie dotyczył dla podmiotów kontynuujących oraz rozpoczynających działalność gospodarczą (dla tych ostatnich limit jest i będzie liczony w proporcji do miesięcy prowadzenia działalności w roku rozpoczęcia tej działalności).

Zmiany w katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne zwolnienia

Do katalogu czynności, do których nie mają zastosowania żadne zwolnienia z obowiązku stosowania kas fiskalnych mają być dopisane:

1. Dostawy:

a) wyrobów klasyfikowanych do CN 2404 i 8543 40 oraz wyrobów z konopi (rodzaj: Cannabis) klasyfikowanych do CN 1211, przeznaczonych do palenia lub do wdychania bez spalania,

b) wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50% objętości, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym rozpuszczalników, płynów odkażających, rozcieńczalników farb, płynów do odmrażania,

c) węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych,

d) towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar.



2. Świadczenie usług:

a) parkingu samochodów i innych pojazdów,

b) przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) – innych niż usługi mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), które są już objęte bezwzględnym obowiązkiem ewidencjonowania.

Zmiany w katalogu zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych

W związku z proponowaną w omawianym projekcie obowiązkową fiskalizacją sprzedaży towarów i usług z użyciem urządzeń do automatycznej sprzedaży, w zakresie zwolnień przedmiotowych – te czynności znikną z listy zwolnień (w dotychczasowym rozporządzeniu wskazanych w poz. 39 i 40 załącznika).

Ale jednocześnie - w zakresie świadczenia usług przy użyciu tych urządzeń do automatycznej sprzedaży – projekt zakłada utrzymanie zwolnienia z obowiązku fiskalizacji w odniesieniu do sprzedaży biletów na usługi publicznego transportu zbiorowego.

Ponadto projekt przewiduje, że w przypadku dostawy towarów i usług przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży oraz parkingu samochodów i innych pojazdów - zwolnienie przy ich świadczeniu będzie obowiązywało do 31 grudnia 2025 r.

Treść projektowanych przepisów

Poniżej treść kluczowych przepisów projektu nowego rozporządzenia:

§ 3. 1. Zwalnia się z obowiązku prowadzenia ewidencji (sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - przypisek infor.pl) w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2026 r.:



1) podatników, u których wartość sprzedaży dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła kwoty 20 000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli wartość sprzedaży z tego tytułu, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, nie przekroczyła kwoty 20 000 zł;



2) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2024 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywana przez podatnika wartość sprzedaży z tego tytułu, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, nie przekroczy kwoty 20 000 zł;

3) podatników, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczenia usług zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w przypadku gdy udział sprzedaży z tytułu czynności zwolnionych z obowiązku prowadzenia ewidencji, wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia, w całkowitej sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, zwany dalej „udziałem procentowym sprzedaży”, w poprzednim roku podatkowym był wyższy niż 80%;



4) podatników rozpoczynających po dniu 31 grudnia 2024 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez podatnika udział procentowy sprzedaży:

a) za okres pierwszych sześciu miesięcy wykonywania tych czynności,

b) za okres do końca roku, w przypadku gdy okres wykonywania tych czynności w roku podatkowym jest krótszy niż sześć miesięcy

– będzie wyższy niż 80%;



5) jednostki samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 280):

a) które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, albo

b) jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku.



2. Zwolnienia, o którym mowa w ust. 1:

1) pkt 1, nie stosuje się do podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym byli obowiązani do prowadzenia ewidencji lub przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji;

2) pkt 3, nie stosuje się do podatników, którzy w pierwszym lub drugim półroczu poprzedniego roku podatkowego osiągnęli udział procentowy sprzedaży równy 80% albo niższy niż 80%.



3. Na potrzeby korzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1:

1) nie uwzględnia się dokonanej lub przewidywanej sprzedaży z tytułu czynności, o których mowa w poz. 39 i 49 załącznika do rozporządzenia;

2) przy obliczaniu wartości sprzedaży nie uwzględnia się należnego podatku od towarów i usług.

§ 4. 1. Zwolnień, o których mowa w § 2 i § 3, nie stosuje się w przypadku:



1) dostawy:

a) gazu płynnego,

b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00),

c) silników do napędu pojazdów i motocykli, silników spalinowych tłokowych z zapłonem iskrowym i samoczynnym do różnego rodzaju jednostek, w tym motocykli (CN 8407 i 8408),

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707),

e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00),

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90),

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych (CN 8708, 9401 99 20 i 9401 99 80), to jest do:

– ciągników,

– pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą,

– samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi,

– pojazdów silnikowych do transportu towarów,

– pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia, innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów, w szczególności: pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych



– z wyłączeniem motocykli,



h) komputerów stacjonarnych i przenośnych, w tym laptopów i tabletów, oraz urządzeń peryferyjnych do nich, konsol do gier, części do komputerów i konsol,



i) wyrobów elektronicznych, w tym odbiorników telewizyjnych i radiowych, gramofonów, głośników, telefonów, w tym smartfonów, smartwatchów, anten, wyświetlaczy, monitorów, aparatów do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawigacji, urządzeń pamięci trwałej, taśm, dysków, urządzeń alarmowych,



j) wyrobów optycznych, w tym lornetek, lunet, rzutników,



k) silników elektrycznych, prądnic i transformatorów,



l) sprzętu fotograficznego, w tym cyfrowych i konwencjonalnych aparatów fotograficznych, soczewek, obiektywów, kamer, projektorów filmowych,



m) wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których dostawa nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej „ustawą”,



n) zapisanych i niezapisanych nośników danych cyfrowych i analogowych,



o) wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na kod CN,



p) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,



q) napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2%, napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5% (bez względu na kod CN), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,



r) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,



s) wyrobów klasyfikowanych do CN 2404 i 8543 40 oraz wyrobów z konopi (rodzaj: Cannabis) klasyfikowanych do CN 1211, przeznaczonych do palenia lub do wdychania bez spalania, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów,



t) wyrobów zawierających w swym składzie alkohol etylowy o objętościowej mocy powyżej 50% objętości, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym rozpuszczalników, płynów odkażających, rozcieńczalników farb, płynów do odmrażania,



u) węgla, brykietów i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu, przeznaczonych do celów opałowych,



w) towarów przy użyciu urządzeń służących do automatycznej sprzedaży, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność i wydają towar;



2) świadczenia usług:

a) przewozów pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyłączeniem przewozów wymienionych w poz. 19 i 20 załącznika do rozporządzenia,

b) taksówek (PKWiU 49.32.11.0), z wyłączeniem wynajmu samochodów osobowych z kierowcą,

c) naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania,

d) w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

e) w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,

f) w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, z wyłączeniem usług świadczonych przez osoby wymienione w poz. 50 załącznika do rozporządzenia,

g) prawniczych, z wyłączeniem usług wymienionych w poz. 31 załącznika do rozporządzenia,

h) doradztwa podatkowego,

i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, 56.21, ex 56.29, ex 56.30), wyłącznie:

– świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz

– usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering),

j) fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,

k) kulturalnych i rozrywkowych – wyłącznie w zakresie wstępu na przedstawienia cyrkowe,

l) związanych z rozrywką i rekreacją – wyłącznie w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne,

m) mycia, czyszczenia samochodów i podobnych usług (PKWiU 45.20.30.0), w tym przy użyciu urządzeń obsługiwanych przez klienta, które w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej),

n) parkingu samochodów i innych pojazdów,

o) przy użyciu urządzeń, w tym wydających bilety, obsługiwanych przez klienta, które również w systemie bezobsługowym przyjmują należność w bilonie lub banknotach, lub innej formie (bezgotówkowej) – innych niż usługi wymienione w lit. m.



2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do dostawy towarów i świadczenia usług, o których mowa w poz. 52 i 56 załącznika do rozporządzenia.



3. Przepisu ust. 1:

1) pkt 1 nie stosuje się do:

a) dostawy towarów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b–n, będącej dostawą towarów, o której mowa w poz. 38 załącznika do rozporządzenia,

b) sprzedaży, o której mowa w poz. 53 załącznika do rozporządzenia;

2) pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług:

a) zgodnie z warunkami określonymi w poz. 38 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. 8 ust. 2a ustawy,

b) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f–h, jeżeli świadczenie tych usług zgodnie z warunkami określonymi w poz. 41 załącznika do rozporządzenia ma miejsce wyłącznie przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, lub których rezultat jest przekazywany wyłącznie przy wykorzystaniu tych środków,

c) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. f, zgodnie z warunkami określonymi w poz. 50 załącznika do rozporządzenia,

d) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. i, na pokładach samolotów lub w sposób określony w poz. 46 załącznika do rozporządzenia,

e) o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. o, w zakresie publicznego transportu zbiorowego.



§ 5. 1. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1:

1) pkt 1, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika dokonanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła kwotę 20 000 zł;



2) pkt 2, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym wartość sprzedaży podatnika z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności, przekroczyła kwotę 20 000 zł;



3) pkt 3, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od końca półrocza danego roku podatkowego, w którym podatnik korzysta z tego zwolnienia, jeżeli w okresie tego półrocza udział procentowy sprzedaży był równy 80% albo niższy niż 80%;



4) pkt 4:

a) lit. a, u których udział procentowy sprzedaży w okresie pierwszych sześciu miesięcy jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy następujących po miesiącu, w którym upłynął ten okres,

b) lit. b, u których udział procentowy sprzedaży za okres do końca roku podatkowego jest równy 80% albo niższy niż 80%, zwolnienie to traci moc po upływie dwóch miesięcy od zakończenia tego roku podatkowego.



2. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1, zwolnienie to traci moc z chwilą wykonania czynności, o której mowa w § 4 ust. 1.



3. W przypadku gdy przepisy ust. 1 i 2 przewidują różne terminy utraty mocy zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1, zwolnienia te tracą moc w terminie najwcześniejszym.

§ 6. 1. W przypadku podatników, którzy w 2024 r. przestali spełniać warunki do zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji, stosuje się terminy rozpoczęcia prowadzenia ewidencji określone w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. poz. 2605).



2. W przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. rozpoczęli prowadzenie ewidencji czynności wymienionych w poz. 39 lub 40 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwolnienia, o którym mowa w § 2, w zakresie tych czynności nie stosuje się.



3. Zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. byli obowiązani do prowadzenia ewidencji lub przestali spełniać warunki do zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.



4. Zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 3, nie stosuje się w przypadku podatników, którzy przed dniem 1 stycznia 2025 r. przestali spełniać warunki do zwolnień, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

§ 7. 1. W przypadku podatników, którzy w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. kontynuują lub rozpoczynają dostawę towarów lub świadczenie usług, które do dnia 31 grudnia 2024 r. były zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji na podstawie § 2 ust. 1, w związku z poz. 39 i 40 załącznika do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, dostawa tych towarów i świadczenie tych usług są zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji do dnia 31 grudnia 2025 r.

2. W przypadku podatników korzystających ze zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 1–4, którzy:

1) w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. kontynuują lub rozpoczynają świadczenie usług parkingu samochodów i innych pojazdów,

2) przed dniem 1 stycznia 2025 r. zaprzestali świadczenia usług, o których mowa w pkt 1, a następnie w okresie od dnia 1 stycznia 2025 r. do dnia 31 grudnia 2025 r. rozpoczną świadczenie tych usług

– świadczenie tych usług jest zwolnione z obowiązku prowadzenia ewidencji do dnia 31 grudnia 2025 r.

§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r, z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 1 lit. w oraz pkt 2 lit. n i o oraz ust. 3 pkt 2 lit. e, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących - projekt.