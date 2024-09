Stawka 0% VAT do końca 2024 r. na darowizny towarów i usług dla powodzian. Konieczna pisemna umowa z OPP, JST, podmiotem leczniczym lub RARS

0% VAT na darowizny dla powodzian

W związku z powodzią, która spowodowała znaczące szkody materialne, pozbawiając wielu mieszkańców domów, Ministerstwo Finansów wprowadza zerowy VAT dla darowizn towarów i usług w związku z pomocą dla poszkodowanych w tym kataklizmie.

Konieczna pisemna umowa z OPP, JST, podmiotem leczniczym lub RARS

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że ww. preferencyjna stawka VAT, z której mogą skorzystać przedsiębiorcy przekazujący darowizny dla ofiar powodzi, będzie dotyczyć wsparcia realizowanego za pośrednictwem podmiotów zwykle organizujących pomoc i dystrybucję świadczeń w tego rodzaju kataklizmach, tj.: organizacji pożytku publicznego, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów leczniczych i Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.



Dodatkowo rozporządzenie precyzue, że dla zastosowania stawki 0% VAT konieczne jest zawarce umowy przez przedsiębiorcę z jednym z ww. podmiotów.

Na co stawka 0% VAT?

Ministerstwo Finansów wyjaśnia, że stawka 0% VAT na podstawie opisywanego rozporządzenia może być stosowana do darowizn wszelkiego rodzaju towarów, np. żywności, koców, śpiworów, ubrań, ale też nieodpłatnych usług, takich jak zakwaterowanie czy wynajem agregatów prądotwórczych, które mogą się okazać niezbędne do złagodzenia skutków kataklizmu.

Zakres czasowy stosowania stawki 0% VAT

Rozporządzenie wejdzie w życie 18 września 2024 r. z możliwością stosowania go do darowizn towarów i nieodpłatnych usług przekazanych począwszy od 12 września do 31 grudnia 2024 r. Początkowa data możliwości stosowania preferencji skorelowana jest z datą, kiedy pojawiły się pierwsze intensywne opady atmosferyczne i realnie pierwsze skutki podtopień.

Postawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 września 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw z tego samego dnia (poz. 1381) - wejdzie w życie 18 września 2024 r.



Poniżej publikujemy treść tego rozporządzenia:

Na podstawie art. 146ej ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2024 r. poz. 361 i 852) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 9 grudnia 2023 r. w sprawie obniżonych stawek podatku od towarów i usług (Dz. U. poz. 2670 oraz z 2024 r. poz. 387) po

§ 10 dodaje się § 10a w brzmieniu:

„§ 10a. 1. Do dnia 31 grudnia 2024 r. obniżoną do wysokości 0 % stawkę podatku stosuje się do:

1) dostawy towarów, o której mowa w art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy,

2) świadczenia usług, o którym mowa w art. 8 ust. 2 ustawy – na cele związane z pomocą poszkodowanym wskutek intensywnych opadów atmosferycznych lub powodzi we wrześniu 2024 r.



2. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się wyłącznie do dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych na rzecz:

1) organizacji pożytku publicznego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

2) jednostek samorządu terytorialnego;

3) podmiotów leczniczych w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r. poz. 799);

4) Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.



3. Obniżoną stawkę podatku, o której mowa w ust. 1, stosuje się pod warunkiem zawarcia pisemnej umowy między podatnikiem dokonującym dostawy towarów lub świadczącym usługi, o których mowa w ust. 1, oraz podmiotem wskazanym w ust. 2, z której wynika, że dostarczane towary lub świadczone usługi będą wykorzystane na cele związane z pomocą poszkodowanym wskutek intensywnych opadów atmosferycznych lub powodzi we wrześniu 2024 r.”.



§ 2. 1. Obniżona stawka podatku, o której mowa w § 10a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1, może być stosowana do dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w tym przepisie, dokonanych w okresie od dnia 12 września 2024 r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, warunek, o którym mowa w § 10a ust. 3 rozporządzenia zmienianego w § 1, uznaje się za spełniony również, gdy podatnik i podmiot, o którym mowa w § 10a ust. 2 tego rozporządzenia, potwierdzą na piśmie dokonanie dostawy towarów lub wykonanie usługi, o których mowa w § 10a ust. 1 rozporządzenia zmienianego w § 1.



§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.