MRiT: 16 tys. zł na każdego zgłoszonego do ubezpieczenia w ZUS lub 75 proc. średniomiesięcznego przychodu z zeszłego roku. Pomoc dla firm poszkodowanych w powodzi

Ministerstwo Rozwoju i Technologii poinformowało 27 września 2024 r., że przygotowało mechanizm pomocy dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami powodzi. Takie firmy dostaną 16 tys. zł wsparcia na każdego zgłoszonego do ubezpieczenia w ZUS lub równowartość 75 proc. średniomiesięcznego przychodu osiągniętego rok wcześniej.

Potrzebna oświadczenie o stratach w powodzi. Potem trzeba przygotować opinię rzeczoznawcy o szkodach

Na początek wystarczy, że przedsiębiorca złoży oświadczenie, że poniósł straty w wyniku powodzi. Niezwłocznie po złożeniu wniosku otrzyma:

16 tys. zł wsparcia na każdą osobę zgłoszoną do ubezpieczenia w ZUS lub

75 proc. średniomiesięcznego przychodu za rok poprzedni.

Przedsiębiorca wnioskujący o pomoc musi pamiętać, że w ciągu 5 miesięcy od złożenia wniosku będzie zobowiązany przedstawić do ZUS opinię rzeczoznawcy o poniesionych szkodach.



Bez pomocy nie zostaną również przedsiębiorcy, którzy nie mają ubezpieczenia od następstw klęsk żywiołowych.



Obsługą wniosków będzie zajmował się ZUS. Będzie on również weryfikował czy świadczenie nie przekroczyło wysokości szkody. Wartość uzyskanej pomocy to maksymalnie 1 mln zł.

- Zaproponowaliśmy, i to znajduje się w procedowanej specustawie powodziowej, aby wdrożyć zupełnie nowy program, aby pomoc finansowa dla poszkodowanych przedsiębiorców mogła być swobodnie przez nich wykorzystana w procesie przywracania funkcjonowania ich firm. Uwzględniając specyfikę działania podmiotów gospodarczych oraz zakres strat, proponujemy dwa sposoby wyliczenia pomocy: 16 tys. zł na każdą osobę zgłoszoną przez przedsiębiorcę do ZUS lub 75 proc. średniomiesięcznego przychodu za ubiegły rok – to rozwiązanie będzie korzystane dla osób samozatrudnionych – mówił 27 września 2024 r. w trakcie konferencji minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.



- Rozmawialiśmy z przedsiębiorcami z terenów zalanych jaka pomoc będzie dla nich adekwatna i efektywna. To oni pomogli nam skonstruować tak to narzędzie wsparcia, aby środki trafiły do nich szybko – podkreślił wiceminister Jacek Tomaczak.

Ważne Pomocą objęci zostaną prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze, pracodawcy oraz przedsiębiorcy prowadzący tzw. działalność sezonową, czyli osoby korzystające z umowy zlecenie.

Jak złożyć wniosek

Wniosek do ZUS można złożyć w formie elektronicznej. Do wniosku należy dołączyć informacje lub oświadczenia dotyczące m.in.:

preferowanego sposobu wyliczenia wysokości świadczenia interwencyjnego

wysokości średniomiesięcznego przychodu uzyskanego z prowadzenia działalności gospodarczej w 2023 r.

ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych (umowa zawarta przed wystąpieniem powodzi)

wysokości wnioskowanej kwoty

faktycznego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej

numeru rachunku bankowego

REKLAMA

Przedsiębiorca, który otrzyma pomoc finansową, będzie zobowiązany do jej prowadzenia przez 6 miesięcy od dnia otrzymania wsparcia.



Poszkodowani będą mogli ubiegać się o pomoc finansową w ciągu pół roku od wejścia w życie przepisów regulujących wypłatę świadczenia interwencyjnego.

- Pułap wsparcia dla jednego przedsiębiorcy to 1 mln zł. Na pomoc dla dotkniętych przez powódź firm mamy do dyspozycji 1 mld zł. Regulująca wsparcie specustawa musi być jeszcze przyjęta przez Sejm, ale mamy już gotowe rozporządzenie i program może ruszyć w przyszłym tygodniu - informował minister Krzysztof Paszyk.